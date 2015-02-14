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14 февраля, 09:00

Участок Таганско-Краснопресненской линии закрыли для пассажиров

метро ремонт Таганско-Краснопресненская линия закрытие станций

Участок Таганско-Краснопресненской линии закроют на ремонт 14 февраля

Участок Таганско-Краснопресненской линии внутри кольца закрыли на день 14 февраля. С связи с капремонтом путей не будут работать станции "Пушкинская" и "Кузнецкий мост", а "Китай-Город" будет работать только для проезда по "оранжевой" ветке, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

В ходе работ будут заменены рельсы, шпалы и другие элементы пути. В связи с этим в субботу поезда на "фиолетовой" линии будут ходить только на участках от станции "Планерная" до станции "Баррикадная" и от "Таганской" до "Жулебино".

Пассажиры смогут воспользоваться другими близлежащими станциями метро, а также пересадками на Кольцевую линию. Пересадки на "Баррикадной" и "Таганской" будут работать в обычном режиме. А работа трех закрытых станций войдет в обычное русло 15 февраля в 5 часов 30 минут.

Как ранее сообщал корреспондент M24.ru, в работах задействуют от 500 до 700 человек.

"Своевременное проведение капитального ремонта пути позволит обеспечить безопасность пассажиров и надежную работу всех систем метро. Временное закрытие специально производится в выходной день, чтобы затронуть минимальное число пассажиров", - отметил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Закрытие станций метро в 2015 году

При этом ранее Пегов отметил, что власти стараются подтянуться и выполнить большой объем работ по обновлению инфраструктуры. При этом очень сложно проинформировать всех пассажиров.

"Проинформировать всех людей о "технологических окнах" невозможно. Мы обсуждаем вопрос информирования о ремонтных работах на английском языке", - сказал Пегов. Он добавил, что через год-два власти откажутся от "технологических окон".

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Главный диспетчер метрополитена Андрей Жабин рассказал, что служба пассажиропотоков анализирует, сколько людей перевозит метро в разные дни. На основании этих данных выбираются даты технологических окон.

Напомним, в 2014 году было проведено пять удлиненных "технологических окон" по 26 часов. Два окна провели внутри кольца Сокольнической линии, два окна – по Замоскворецкой линии и одно окно по Арбатско-Покровской линии.

Отметим, сейчас проходит ремонт на закрытой станции "Бауманская". Его проведут с февраля по декабрь текущего года. Вместо трех эскалаторов там появятся четыре. А работы на станции "Проспект Мира" (кольцевая) начнутся в апреле 2015 года и завершатся в апреле 2016-го. Там также появится четвертый эскалатор.

С апреля 2015 по февраль 2016-го будут ремонтировать станцию "Ботанический сад". Кроме того, с июня 2015 по август 2016-го проведут ремонт станции "Фрунзенская". Вместо трех эскалаторов там будут работать четыре.

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