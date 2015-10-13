Москвичи решат судьбу станции метро

"Город в движении": Сергей Собянин о строительстве новых станций метро

В ближайшее время в проекте "Активный гражданин" начнется голосование о переименовании "Войковской", москвичи смогут высказать свое мнение, сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Москва 24".

"Во время обсуждения о переименовании ТПУ возник вопрос и о переименовании станции. В ближайшие недели объявим на "Активном гражданине" опрос – какое наименование должно быть у ТПУ и у станции метро. Пусть граждане проголосуют и скажут, что им ближе", – сказал мэр.

При этом речь идет только о переименовании ТПУ, станции метро и железнодорожной станции. Переименование Войковской улицы не рассматривается, поэтому никаких неудобств с переменой адресов не будет.

Напомним, в начале сентября группа инициативных москвичей направила письмо в администрацию президента России Владимира Путина с просьбой переименовать станцию метро "Войковская" в "Улицу космонавта Волкова". Под обращением подписались 6 тысяч человек.

В этом году дважды герою Советского Союза Владиславу Волкову исполнилось бы 80 лет, в его честь названа улица недалеко от станции метро. В аппарате президента рассмотрят обращение жителей. В столичной комиссии по наименованиям также готовы обсудить вопрос. Ранее московские власти рекомендовали переименовать будущее ТПУ "Войковская" в "Коптево".

Авторы петиции утверждают, что Войков остается одной из самых "кровавых и одиозных фигур российской истории". "Организатор террористического акта против градоначальника Ялты, соучастник убийства главы российского государства императора Николая II, его семьи и верных друзей, скрывавший следы этого злодеяния путем обезображивания тел серной кислотой. Просьбы исключить имя Войкова из названий географических объектов России и Москвы звучат каждый год", – отмечается в письме.

Впрочем, в ходе обсуждения звучали и другие варианты нового названия станции – "Коптево" и "Глебово".