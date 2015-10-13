Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2015, 11:28

Город

В столичном метро установят 450 вендинговых автоматов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В октябре власти объявят конкурс на установку 450 вендинговых автоматов в метрополитене, сообщил журналистам первый заместитель начальника столичной подземки Юрий Дегтярев.

"Мы получаем очень хорошую реакцию от пассажиров относительно вединговой торговли, поэтому мы планируем эту услугу развивать в дальнейшем, поэтому в октябре мы планируем объявить конкурс на установку около 450 вединговых автоматов в московском метрополитене", – приводит слова Дегтярева Агентство "Москва".

Он также добавил, что автоматы будут ставить в подуличных переходах метро, а не в вестибюлях. "В вестибюлях мы не планируем развивать никаких дополнительных сервисов, поскольку вестибюль – это, в первую очередь, объект технологической инфраструктуры, и любые дополнительные сервисы, могут являться катализаторами скопления пассажиров, что может препятствовать комфортному передвижению", – объяснил Юрий Дегтярев.

В столичном метро появятся автоматы с едой и напитками

Так, в переходах появятся терминалы для оплаты мобильной связи, торговые машины с напитками, цветочные магазины и аппараты с газетами и журналами, а также почтоматы – специальные терминалы для приема посылки из интернет магазинов.

Ссылки по теме


Ранее m24.ru сообщало, что в переходах метро могут установить автоматы с мороженым. Вендинговые аппараты появятся на Кольцевой линии и станциях внутри "кольца". По мнению экспертов, автоматы с мороженым будут востребованы на станциях рядом с достопримечательностями. Цена на лакомство не должна превышать 50 рублей, чтобы продукт был доступен большинству пассажиров.

Кроме того, вендинговые автоматы с сувенирами и цветами могут появиться на вокзалах Москвы. Дирекция согласовала широкий спектр оборудования для установки на вокзалах столицы. Среди прочего, там теперь можно устанавливать вендинговые аппараты по продаже сувениров, жетонов и цветочной продукции.

метро переходы магазины вендинговые автоматы Юрий Дегтярев

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика