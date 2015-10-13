В столичном метро установят 450 вендинговых автоматов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В октябре власти объявят конкурс на установку 450 вендинговых автоматов в метрополитене, сообщил журналистам первый заместитель начальника столичной подземки Юрий Дегтярев.

"Мы получаем очень хорошую реакцию от пассажиров относительно вединговой торговли, поэтому мы планируем эту услугу развивать в дальнейшем, поэтому в октябре мы планируем объявить конкурс на установку около 450 вединговых автоматов в московском метрополитене", – приводит слова Дегтярева Агентство "Москва".

Он также добавил, что автоматы будут ставить в подуличных переходах метро, а не в вестибюлях. "В вестибюлях мы не планируем развивать никаких дополнительных сервисов, поскольку вестибюль – это, в первую очередь, объект технологической инфраструктуры, и любые дополнительные сервисы, могут являться катализаторами скопления пассажиров, что может препятствовать комфортному передвижению", – объяснил Юрий Дегтярев.

В столичном метро появятся автоматы с едой и напитками

Так, в переходах появятся терминалы для оплаты мобильной связи, торговые машины с напитками, цветочные магазины и аппараты с газетами и журналами, а также почтоматы – специальные терминалы для приема посылки из интернет магазинов.

Ранее m24.ru сообщало, что в переходах метро могут установить автоматы с мороженым. Вендинговые аппараты появятся на Кольцевой линии и станциях внутри "кольца". По мнению экспертов, автоматы с мороженым будут востребованы на станциях рядом с достопримечательностями. Цена на лакомство не должна превышать 50 рублей, чтобы продукт был доступен большинству пассажиров.

Кроме того, вендинговые автоматы с сувенирами и цветами могут появиться на вокзалах Москвы. Дирекция согласовала широкий спектр оборудования для установки на вокзалах столицы. Среди прочего, там теперь можно устанавливать вендинговые аппараты по продаже сувениров, жетонов и цветочной продукции.