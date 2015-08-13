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13 августа 2015, 17:47

Студенты "Вышки" разработали дизайн сувениров для московского метро

метро студенты дизайн Высшая школа экономики сувениры московское метро фирменный стиль

Иллюстрация: школа дизайна НИУ "Высшая школа экономики"

Студенты школы дизайна НИУ "Высшая школа экономики" разработали дизайн сувениров для столичного метрополитена. Они наряду с учащимися Британской высшей школы дизайна и МГХПА имени Строганова стали победителями конкурса, в котором приняло участие 30 проектов от студентов ведущих творческих вузов.

Первокурсница "Вышки" Анастасия Лебедева предложила в качестве сувенира набор карандашей, цвета которых соответствует веткам московского метрополитена. К набору также прилагается карта, где каждый может отметить свой маршрут.

Иллюстрация: школа дизайна НИУ "Высшая школа экономики"

Иллюстрация: школа дизайна НИУ "Высшая школа экономики"

Иллюстрация: школа дизайна НИУ "Высшая школа экономики"

Студент-первокурсник Дмитрий Гребенников разработал стилизованные изображения вагонов московского метро, которые могут размещаться на различных сувенирах и рассказывать интересные факты о работе московского метрополитена.

Иллюстрация: школа дизайна НИУ "Высшая школа экономики"

Иллюстрация: школа дизайна НИУ "Высшая школа экономики"

Иллюстрация: школа дизайна НИУ "Высшая школа экономики"

Отбор победителей проводился по двум номинациями - "Промышленный дизайн" и "Графический дизайн". Студенты "Вышки" заняли в обеих номинациях вторые места.

На первом месте в номинации "Промышленный дизайн" – студентка Британской высшей школы дизайна Анна Костенко, "Графический дизайн" – Татьяна Крупницкая из МГХПА имени Строганова.

"Лучшие работы будут запущены в производство и появятся в продаже в сувенирных магазинах Москвы", – сообщили m24.ru в пресс-службе школы дизайна НИУ ВШЭ.

Представитель пресс-службы пояснила, что вторые места в данном случае относятся к победителям конкурса и также участвуют в финальном отборе.

Напомним, вагоны столичного метро в течение четырех лет перекрасят в белый, синий и красный цвета – в стиле бренда "Московский транспорт".

Первый поезд, оформленный в новой стилистике, запустили на Таганско-Краснопресненской линии 30 апреля.

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