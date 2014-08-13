Машиниста метро и его помощника уволили за халатность на маневрах

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Одну из локомотивных бригад московского метрополитена уволили за халатность при проведении маневровых работ. Машинист допустил ошибку, в результате чего поезд был остановлен штатной системой безопасности, сообщает "Интерфакс".

Инцидент, который вылился в увольнение машиниста и его помощника, произошел 31 июля на Таганско-Краснопресненской линии. Локомотивная бригада участвовала в маневровых работах, в ходе которых машинист отвлекся и перестал следить за сигналами светофора. Таким образом, возникла вероятность того, что состав выйдет на пути между "Выхино" и "Жулебино" и спровоцирует столкновение.

В результате сработала система безопасности, которая остановила поезд, а заодно и все составы, следовавшие в сторону "Жулебино" от "Выхино".

По итогам служебного расследования локомотивная бригада была уволена за халатность.

В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что вероятности столкновения двух поездов из-за нештатной ситуации не было, поскольку система безопасности автоматически переключила все светофоры на запрещающий сигнал, в результате чего все составы, шедшие в сторону "Жулебино", остановились.