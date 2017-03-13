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13 марта 2017, 12:18

Первые пять станций второго кольца метро запустят летом

метро строительство и реконструкция

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Первые пять станций Третьего пересадочного контура (ТПК) планируют открыть летом 2017 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Через несколько месяцев для пассажиров станут доступны станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, первый участок ТПК протяженностью чуть более 10 километров является сложным с точки зрения строительства. В этом месте очень водонасыщенный грунт, а в районе станции "Хорошевская" его даже пришлось замораживать.

Третий пересадочный контур метро пройдет на расстоянии примерно 10 километров от Кольцевой линии. На ветке длиной 61 километр разместятся 32 станций, 17 из них будут иметь пересадки на другие линии подземки, две – на Московское центральное кольцо и семь – на радиальные железные дороги. Это позволит пассажирам совершать пересадки, не заезжая в центр города, и сократить время в пути. Запуск ТПК поможет разгрузить центральные участки радиальных веток на 20–25 процентов.

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В ближайшие 2,5 года должны открыться участки от "Авиамоторной" до "Электрозаводской", от "Петровского парка" до "Нижней Масловки", а также от "Хорошевской" до "Мневников".

Полностью запустить второе кольцо метро планируется в 2020–2021 годах.

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