Первые пять станций второго кольца метро запустят летом

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Первые пять станций Третьего пересадочного контура (ТПК) планируют открыть летом 2017 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Через несколько месяцев для пассажиров станут доступны станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, первый участок ТПК протяженностью чуть более 10 километров является сложным с точки зрения строительства. В этом месте очень водонасыщенный грунт, а в районе станции "Хорошевская" его даже пришлось замораживать.