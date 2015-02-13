Почти 28 тысяч человек ежедневно проезжают через станцию метро "Тропарево"

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Пассажиропоток на станции "Тропарево", недавно открытой на Сокольнической линии, составляет более 27, 7 тысячи человек в сутки. Станция оказалась достаточно востребованной, отметили в пресс-службе Московского метрополитена.

Работа новой станции существенно разрузила "Юго-Западную", которая долгое время была конечной на "красной" ветке. "Пассажиропоток на станции "Юго-Западная" после открытия "Тропарево" по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 79%", - добавили в пресс-службе столичной подземки.

Напомним, станция "Тропарево" открылась 8 декабря 2014 года. Станция располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Станция имеет два подземных вестибюля, которые соединены с платформой лестницами и имеют выходы на обе стороны Ленинского проспекта. В основу архитектурной концепции станции лег образ расположенного рядом одноименного лесопарка. Перронный зал запроектирован как парковая аллея под раскидистыми кронами деревьев. Глубина заложения станции составляет 12 метров, а длина - 349 метров. Кроме того, станция оснащена системой лифтов для маломобильных граждан.

Запуск движения поездов до "Тропарево" существенно облегчил жизнь 70 тыс. жителей районов Тропарево-Никулино, Обручевский и Теплый Стан, пояснили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

В 2015 году на красной ветке будут открыты еще две станции - "Румянцево" и "Саларьево". Они следуют за "Тропарево" и станут первыми станциями метро на территориях "новой Москвы". Станцию метро "Румянцево" планируют открыть в первом полугодии 2015 года, а "Саларьево" - в июле. "Румянцево" станет первой двухярусной станцией московского метро. Строительство ведется за МКАД. Станцию возводят на узкой полосе между автомагистралью и бизнес-парком. На верхнем этаже разместят кассовый зал и служебные помещения. Станцию оформят в абстрактном стиле по мотивам картин художника Пита Мондриана.

Станция мелкого заложения "Саларьево" расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы. Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.

Кроме этого, в планах градостроителей - продлить линию метро за Саларьево еще на две станции. По словам Хуснуллина, уже делают проект и готовят документацию. Однако, какое название будут носить новые станции, пока неизвестно.