Обновленные схемы разместят на станциях московского метро и МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Обновленные схемы разместят до конца февраля в метро и на Московском центральном кольце. 50 тысяч схем повесят на платформах станций и в вагонах поездов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На картах укажут станции метро, которые должны открыться в ближайшее время. Кроме этого на схемах будет Московское центральное кольцо и данные о том, сколько времени займет пересадка с него в подземку.