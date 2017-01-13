Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

13 января 2017, 00:42

Город

Обновленные схемы разместят на станциях московского метро и МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Обновленные схемы разместят до конца февраля в метро и на Московском центральном кольце. 50 тысяч схем повесят на платформах станций и в вагонах поездов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На картах укажут станции метро, которые должны открыться в ближайшее время. Кроме этого на схемах будет Московское центральное кольцо и данные о том, сколько времени займет пересадка с него в подземку.

В 2016 году для пассажиров открыли пять новых станций метро: "Бутырскую", "Фонвизинскую", "Петровско-Разумовскую" на Люблинско-Дмитровской линии, а также "Саларьево" и "Румянцево" на красной ветке.

В ближайшее время планируется открытие трех станций Калининско-Солнцевской линии: "Минской", "Ломоносовского проспекта" и "Раменок" – и первого участка Третьего пересадочного контура. На этом участке расположены станции "Деловой центр", "Хорошевская", "ЦСКА", "Парк Победы" и "Петровский парк". Станцию "Нижняя Масловка" должны закончить до конца 2017 года.

Открытие первого участка кольца на северо-западе Москвы улучшит транспортную ситуацию в четырех районах столицы – Хорошевском, Аэропорте, Тимирязевском и Савеловском, а также значительно повысит транспортную доступность делового центра "Москва-Сити".

