Рост тарифов на проезд в городском транспорте не превысит инфляцию

Рост тарифов на проезд в общественном транспорте не превысит инфляцию

Рост тарифов на проезд в московском транспорте не будет выше инфляции 2014 года, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.

"Наши ориентиры – неповышение выше инфляции и рост реальной заработной платы в Москве. Причем мы берем показатель инфляции на начало 2014 года, поэтому никакого повышения тарифа выше инфляции 2014 года не будет", – сказал Ликсутов.

Он напомнил, что с 2010 года правительство Москвы серьезно сдерживало рост тарифов на общественный транспорта, передает корреспондент M24.ru.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что с 1 января 2015 года подорожает проезд в столичных электричках. Цена на билет за проезд по Москве вырастет на 2 рубля и составит 30 рублей, а тариф на одну зону между столицей и областью составит 19 рублей, что дороже нынешней цены на 1,5 рубля. Стоимость абонементов на пригородные направления пока неизвестна – она еще не согласована с органами исполнительной власти Москвы.

Полученные от продажи билетов средства направят на реконструкцию, ремонт и обслуживание 101 остановки, а также на покупку 20 новых электричек.

Напомним, в начале декабря Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2014 год до 9 процентов. Ранее этот показатель составлял 7,5 процента. По словам министра экономического развития Алексея Улюкаева, высокий уровень инфляции сохранится до конца первого квартала 2015 года, со второго квартала ожидается ее снижение.