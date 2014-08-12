Движение поездов на "серой" ветке метро восстановлено

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Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии метро от станции "Савеловская" до станции "Дмитровская" полностью восстановлено, сообщили M24.ru на "горячей линии" метрополитена.

Напомним, поезда на этом участке столичной подземки во вторник днем следовали с увеличенными интервалами - около 10 минут.

По информации департамента транспорта Москвы, это было связано со снижением напряжения в сети - поезда проходили участок со скоростью не более 40 км/час.

В свою очередь, представитель Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) отметил, что сбоев в работе объектов компании, которые могли бы повлиять на работу метро 12 августа, не зафиксировано.

"Все подстанции, от которых зависит энергообеспечение метрополитена, работали в штатном режиме. Электросети, сбои в работе которых могли стать причиной падения напряжения на Серпуховско-Тимирязевской линии, находятся в зоне ответственности метрополитена", - пояснила пресс-секретарь МОЭСК Елена Буренина, чьи слова приводит Агентство "Москва".