Шесть станций "салатовой" ветки метро откроют в 2015-2016 годах

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Шесть станций Люблинско-Дмитровской линии метро откроют в 2015-2016 годах. После ввода станций в эксплуатацию около 500 тысяч жителей Северного и Северо-Восточного округа будут проживать в зоне действия метро, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Откроют десятикилометровый участок, на котором расположены станции "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская", "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Первые три станции будут введены в эксплуатацию в будущем году, остальные - в 2016.

Какие станции метро планируют открыть в 2014 году

Метро придет в Бутырский район, Западное Дегунино, Бескудниково, кроме того, значительно сократится время поездки до метро жителей районов севера столицы, например - поселка Северный.

В Стройкомплексе отметили, что строящийся участок в настоящее время является самым трудным для строительства. Изначально планировалось ввести в строй часть линии в этом году, но строители наткнулись на грунтовые воды, в результате чего пришлось применять технологию химической заморозки грунта.

Часть линии проходит на глубине до 60 метров. Одновременно со вторым участком линии откроется электродепо "Лихоборы", где будут обслуживаться поезда, курсирующие по Люблинско-Дмитровской линии.

Отметим, что в этом году планируется открыть пять новых станций метро. В сентября на Таганско-Краснопресненской линии введут в эксплуатацию станцию метро "Спартак", а к концу года на этой же ветке появится станция "Котельники".

На "красной" ветке введут в строй станции "Тропарево", "Румянцево" и "Саларьево".