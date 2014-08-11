Пассажиры раз в три месяца будут оценивать работу подземки

Москвичи смогут поучаствовать в опросе о работе столичной подземки

Пассажиры столичной подземки через опросы будут оценивать работу метро раз в три месяца, сообщил в интервью Агентству "Москва" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первый пройдет с 15 по 17 августа с 8.00 до 20.00 на станциях "Китай-город", "Комсомольская" Кольцевой линии и "Площадь революции". Там будут стоять пункты приема обращений.

Кроме того, опросы запустят в социальных сетях. Как отметил Ликсутов, "по итогам мониторинга мы будем принимать меры по повышению качества работы метро и вместе с пассажирами оценивать результаты".

Добавим, что год назад на сайте метро начался опрос "Метрополитен глазами пассажиров". С помощью ответов руководство подземки планирует определить предпочтения и пожелания пассажиров для повышения качества проезда.