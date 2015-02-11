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11 февраля, 15:01

"Красную" ветку метро хотят продлить еще на две станции в Новую Москву

метро проекты стройкомплекс Москвы Румянцево Сокольническая линия Саларьево Марат Хуснуллин

Фото: ТАСС/Сергей Смольский

Сокольническую линию метро могут продлить еще на две станции после "Саларьево", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марата Хуснуллина. Названий у будущих станций пока нет.

"Мы рассматриваем возможность продления линии метро за Саларьево на 4 километра - еще две станции. Проект делаем, во всяком случае, градостроительную документацию делаем и трассировку уже провели. Там пока нет населенного пункта и даже названия пока нет", - добавил Хуснуллин.

Напомним, в этом году "красная" ветка станет длиннее на две станции. Станцию метро "Румянцево" планируют открыть в первом полугодии 2015 года, а "Саларьево" - в июле.

"Румянцево" станет первой двухярусной станцией московского метро. Строительство ведется за МКАД. "Румянцево" – 21-я станция Сокольнической линии. Станцию возводят на узкой полосе между автомагистралью и бизнес-парком. На верхнем этаже разместят кассовый зал и служебные помещения. Станцию оформят в абстрактном стиле по мотивам картин художника Пита Мондриана.

Какой будет станция метро "Румянцево"

Сейчас на платформе идут отделочные работы и прокладка кабельных линий. К отделке путевых стен приступили в декабре прошлого года. В вестибюле в мрамор отделываются стены пешеходного перехода, ведущего к будущему выходу.

Станция мелкого заложения "Саларьево" расположена на территории Новомосковского административного округа, на участке между Киевским шоссе и деревней Саларьево, к югу от развязки Киевского шоссе и Родниковой улицы.

Как выглядит станция метро "Саларьево"

Общая длина станционного комплекса составит 240 метров, длина платформы – 162 метра. Станция будет двухъярусной, по проекту над платформенной частью станции будет построен второй этаж для технологических и служебных помещений станции.

В декабре на Сокольнической линии открылась станция "Тропарево".

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Станция располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Из юго-западного вестибюля "Тропарево" можно выйти к жилому микрорайону по нечетной стороне Ленинского проспекта, а из северо-восточного - на четную сторону, к Рузской улице и Тропаревскому лесопарку. Глубина заложения станции составляет 12 метров, а длина - 349 метров. Кроме того, станция оснащена системой лифтов для маломобильных граждан.

Поскольку Тропарево ассоциируется у москвичей с одноименной лесопарковой зоной, перронный зал станции спроектировали в виде аллеи парка под кронами деревьев. Этот образ дополняется торшерами искусственного освещения и зеркальными полосами на стенах. А в кассовых залах над турникетами смонтированы светящиеся панно, имитирующие переплетение крон деревьев.

Сюжеты: Метро 2020 Тренды города: все, что волнует столицу

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