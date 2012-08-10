"Вечерняя Москва": пятница, 10 августа 2012 года

Медведев назовет виновных в неудачах Роскосмоса

Премьер-министр пообещал назвать виновных в неудачах космической отрасли России на совещании, которое будет собрано на следующей неделе. Дмитрий Медведев сказал, что не намерен мириться с неудачами в космической отрасли. "Я не знаю, какова причина гибели спутников, будь то разгонный блок, механические повреждения, элементарное разгильдяйство или все вместе, умноженное на традиционное разгильдяйство, но терпеть это дальше невозможно", – заявил премьер-министр. Из-за этого, по словам Медведева, Россия "теряет авторитет и миллиарды рублей". Заявление премьера стало реакцией на аварию, произошедшую 6 августа при запуске ракеты-носителя "Протон-М". Ракета была оснащена разгонным блоком "Бриз-М", который должен был вывести спутники на орбиту около 36 тысяч километров. Во время второго запуска двигатели разгонного блока отключились преждевременно. В результате спутникам не удалось достичь нужной орбиты.

Иномарки не подешевеют даже после присоединения России к ВТО

Автолюбителям, ожидающим, что после вступления России во ВТО они смогут купить иномарку подешевле из-за снижения ставок на импорт, стоит поумерить свой оптимизм.

Ряд экспертов на днях высказали мнение, что цены на иностранные автомобили вряд ли уменьшатся, скорее, напротив, повысятся из-за введения с 1 сентября утилизационного сбора. Напомним, что 23 августа наша страна официально станет членом ВТО. Будут отменены пошлины на импорт новых автомобилей, из-за чего ставки на машины для юрлиц снизятся с 30 до 25 процентов. Однако 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому за каждое транспортное средство, как ввозимое в Россию, так и произведенное на ее территории, будет уплачиваться утилизационный сбор. Точный его размер пока неизвестен. Рассчитываться он будет, как и транспортный налог: умножением базовой ставки на коэффициент, зависящий от мощности двигателя. По предварительным подсчетам, базовая ставка за новую легковушку может составить от 20 до 45 тысяч рублей, за грузовую – от 150 до 400 тысяч. Размеры коэффициента утилизационной трудоемкости будут колебаться в пределах 1,34–35,01.

Таксисты борятся с бомбилами

Вчера на Суворовской площади в центре столицы, прямо у памятника полководцу состоялся митинг московских таксистов. Около трех десятков водителей "с шашечками" пришли публично выразить возмущение количеством нелегальных бомбил и несовершенством нашего законодательства в области официальных платных перевозок горожан. "В таксомоторном деле я уже восемь лет, – рассказал "Вечерке" таксист Лев Мокин. – И могу сказать, что с каждым годом нам становится все труднее. Количество нелегалов, в основном гастарбайтеров, стало таким большим, что они почти перехватили все наши функции. А налогов они не платят, машины часто в плачевном состоянии, города не знают". По словам Льва, ситуацию можно решить, пустив таксистов на "выделенки". Непростые "отношения" у таксистов и с некоторыми дорожными знаками. "Главный принцип нашей работы доставить клиента "от двери до двери", – рассказал "Вечерке" председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Ярослав Щербинин. – Знаки, запрещающие стоянку и остановку, расставлены сегодня повсюду. Высадил клиента, где он попросил, а потом приходит штраф на 3000 рублей. Мы добиваемся, чтобы в ряде таких мест было дописано: "Кроме автомашин такси". В ходе митинга была принята резолюция с предложениями о переменах.

Жители района Жулебино получат метро уже через год

Участок свяжет станцию "Выхино" с подмосковными Котельниками. Первая станция в этой связке "Лермонтовский проспект" строится на углу одноименного проспекта и Хвалынского бульвара. Вторая "Жулебино" на пересечении улиц Генерала Кузнецова и Авиаконструктора Миля. И, наконец, третья "Котельники" появится в районе Новорязанского проспекта. Срок сдачи первых двух станций – сентябрь 2013, третьей – декабрь того же года. Чтобы разгрузить "Выхино", в районе "Лермонтовского проспекта" делаем транспортно-пересадочный узел, соединяющий две станции метро", пояснил заммэра Марат Хуснуллин. В Котельниках также запланировали построить ТПУ, чтобы "перехватывать" машины уже на подъезде к Москве.

Парк Измайлово сохранит облик

Накануне у входа в Измайловский парк состоялся митинг местных жителей против проекта планировки парка "Измайлово". По оценкам правоохранительных органов на митинге присутствовали около 150 человек. Собравшиеся скандировали: "Руки прочь от нашего леса" и "Не дадим в обиду наши парки". Срыв общественных слушаний, состоявшихся 23 июля, люди называли своей победой. Активисты раздавали зеленые ленты с надписями "Я люблю измайловский лес", многочисленные листовки, абсолютно разнообразного содержания – от предложения присоединиться к субботнику по уборке леса до программы лекций по экологичному образу жизни в большом городе. Местные жители опасаются, что произойдет изменение статуса парка с особо охраняемой природной территории на другой, позволяющий строить капитальные сооружения. А также – возможная вырубка деревьев, замена натуральных почв декоративными грунтами. Сформированный народный штаб за сохранение Измайловского леса в листовке сообщил, что главные опасения людей состоят в том, что парк превратится в торгово-развлекательный комплекс под открытым небом. Участники собрания приняли резолюцию, в которой, кроме прочего, оговорили, что необходимо отказаться от перепланировки Измайловского лесопарка, ведущей к изменению ландшафта территории, сохранить статус парка как природоохранной территории, исключить из проекта создание рекреационных зон, где можно проводить капитальное строительство, запретить возведение храма и предоставить на общественных слушаниях бюджет лесопарка на 2012 год, обосновав все затраты на парк. Пока что публичные слушания перенесены на осень. Тогда и будет доработан проект с учетом всех замечаний. Затем его снова вынесут на общественные слушания. Местных жителях о них обязательно широко проинформируют. На этих слушаниях можно будет внести другие предложения и дополнения.

Бывший город Троицк отстаивает звание наукограда

Как удалось узнать "Вечерней Москве", столичные власти борются за сохранение Троицком статуса наукограда. Его новоиспеченный городской округ утратил 29 января 2012 года – по истечении этой даты по закону статус необходимо "было продлевать". Однако из-за столкновения интересов двух законов – федерального и московского – своего статуса Троицк может лишиться окончательно. Дело в том, что, согласно федеральному закону, Троицк теперь не город, а внутригородская территория. Соответственно, наукоградом он быть никак не может. Однако по закону города Москвы от 11 апреля 2012 года Троицк стал городским округом в составе столицы. А этого вполне достаточно, чтобы оставить за ним звание наукограда. Которое, к слову, для Троицка очень важно хотя бы потому, что в данном случае городскому округу полагаются субсидии из федерального бюджета в размере 20 миллионов рублей в год. В общем, в деньгах и кроется причина сложившегося конфликта интересов – ведь именно Министерство финансов России настаивает на лишении Троицка его статуса. А вот Министерство образования и науки отстаивает городской округ.

Народная обсерватория обрела новый купол

Корреспондент "ВМ" прибыл на четверть часа раньше назначенного срока. И в 16.47 увидел нечто необычное – "помывку" купола. Омовение совершалось мощным напором воды. Затем рабочие начали проводить последнюю отладку направляющих полозьев с роликами. На них огромный полуторатонный купол будет вращаться, чтобы попасть "своей" прорезью на искомый участок небосвода. Ну, вот, наконец, подогнали автокран. "Очень аккуратно все делаем, чтобы не повредить газоны и деревья, – говорит "Вечерке" заместитель директора ЦПКиО по строительству Игорь Поляков. – В сентябре уже ждем первых посетителей в нашу обсерваторию. Вход, конечно, будет платный, но, думаю, что не слишком дорогой. После установки купола нам предстоит еще потрудиться над внутренней отделкой обсерватории. Затем потребуется установить электроприводы, двигатели. Потом отладить работу моторов для вращения купола. И последнее – телескопы. Трубы для них будут самыми современными – зеркалки по 15 дюймов диаметром. Один телескоп ночной. Второй – дневной". Профессионалы уверены, что из обновленной обсерватории можно будет даже в разгар солнечного дня наблюдать далекие звездные скопления, туманности и большинство небесных тел Солнечной системы, кроме крохотного Плутона.

Театр родился на площади, а сегодня выйдет в парки

Грандиозный фестиваль карнавальной культуры будет проходить три дня подряд и объединит российские и зарубежные театры. Сад имени Баумана, парк "Кузьминки" и Парк Горького превратятся в роскошные площадки под открытым небом. Помимо российских коллективов, таких как "Лицедеи", "Огненные люди" и "Странствующие куклы господина Пэжо", особый интерес представляют участники фестиваля из Европы – швейцарско-итальянская труппа "Павана" и флорентийские артисты из "Кантиере Икреа". Последние в Саду имени Баумана удивят зрителей необычной постановкой под названием "Бабушкас фэмили". Праздничную атмосферу в парке поддержат гимнасты, фокусники и клоуны, которые будут демонстрировать свое искусство на протяжении всей праздничной программы, рассказала "Вечерней Москве" пресс-секретарь фестиваля Анна Рогова. 10 августа в Саду Баумана фестиваль откроется шествием невероятных персонажей, словно сошедших со страниц произведений Даниила Хармса и Льюиса Кэрролла. Жонглеры, воздушные гимнасты, клоуны, эквилибристы, ходулисты, велосипедисты, сигвеисты, эксцентрики и роллеры – такое зрелище в столичном парке увидишь далеко не каждый день. Оформители обещают постараться на славу: каждый из парков будет украшен огромными крыльями, зорбами, конфетти, фейерверками и серпантином.

"Вечерняя Москва": пятница, 10 августа