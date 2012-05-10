Обзор печатной прессы за 10 мая

Следственный комитет России после событий на Болотной площади возбудил несколько уголовных дел, сообщают "Ведомости". Одно из них - по ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам, до 2-х лет лишения свободы), другое - по ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти, до 10 лет). Установки насколько жестоко наказывать организаторов митингов пока нет, следствие еще не восстановило картину произошедшего, говорит чиновник Кремля. Массовые задержания продолжились в следующие три дня - во время "народных гуляний".

Отправить ребенка в лагерь за свой счет в Москве можно с помощью интернет-портала, пишет "Российская газета". Родители, оплачивающие летний отдых детей за свой счет, теперь также могут выбрать подходящий лагерь и забронировать путевку, не выходя из дома, через портал государственных услуг.

У станции метро "Лермонтовский проспект", которая расположится на пересечении одноименной магистрали с Хвалынским бульваром, может быть построен транспортно-пересадочный узел, сообщает "Вечерняя Москва". На более чем пятикилометровом участке подземки расположатся станции "Лермонтовский проспект" и "Жулебино". Они будут сданы в эксплуатацию уже в 2013 году. А в перспективе линию продлят до района Котельники. Таким образом, удастся ликвидировать транспортную напряженность в районе густой замкадовской застройки: автобусы, которые ранее направлялись к станции "Выхино".

Летом 10 улиц на севере Москвы переведут на одностороннее движение. Делается это в целях безопасности дорожного движения, сообщает "Российская газета - Неделя".