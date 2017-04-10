Карту "Тройка" можно будет пополнить удаленно летом

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Транспортную карту "Тройка" можно будет пополнить удаленно без активации у терминала. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Сейчас прислонить карту к телефону и записать на него билет можно только с помощью банковских карт с чипом "Тройка". Но в течение двух месяцев это станет возможно для всех "Троек". Появится также функция удаленного пополнения счета. Таким образом, исчезнет необходимость посещения касс. А в дальнейшем планируется ввести возможность записи всех типов билетов на "Тройку".