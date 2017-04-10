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10 апреля 2017, 17:13

Город

Карту "Тройка" можно будет пополнить удаленно летом

Фото: m24.ru

Транспортную карту "Тройка" можно будет пополнить удаленно без активации у терминала. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Сейчас прислонить карту к телефону и записать на него билет можно только с помощью банковских карт с чипом "Тройка". Но в течение двух месяцев это станет возможно для всех "Троек". Появится также функция удаленного пополнения счета. Таким образом, исчезнет необходимость посещения касс. А в дальнейшем планируется ввести возможность записи всех типов билетов на "Тройку".

С помощью "Тройки" можно не только оплачивать проезд в транспорте, но и покупать билеты в зоопарк, планетарий или посещать Третьяковскую галерею без очередей. К лету столичную карту совместят с питерским "Подорожником".

Подробнее об истории "Тройки" и перспективах ее развития читайте в материале m24.ru.

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