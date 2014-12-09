Завершено расследование дела об аварии на "синей" ветке

Фото: ТАСС

В Москве завершилось расследование в отношении четырех фигурантов дела об аварии на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, закончена комплексная железнодорожно-техническая экспертиза аварии, которая показала, что причиной происшествия стала вибрация от движения поездов, сдвинувшая остряк стрелки и направившая поезд в стену тоннеля.

"Один из остряков стрелочного перевода был закреплен проволокой. По переводу с утра ходили поезда, создавая мощную вибрацию, в какой-то момент проволока не выдержала и оторвалась, из-за чего остряк прижался к рельсу. Левые колеса первого вагона проходившего состава начали двигаться в тупик, а правые продолжили движение прямо. В результате поезд сошел с рельсов и влетел в бетонное ограждение", - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Однако защита одного из фигурантов дела, мастера службы пути метрополитена Валерия Башкатова, не согласна с результатами экспертизы.

По словам адвоката Сергея Князькина, есть много доказательств, говорящих о том, что причиной аварии могла стать неисправность подвижного состава. Однако эта версия "была полностью отвергнута".

Кроме Башкатова обвиняемыми по делу об аварии в метро проходит его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, а также заместитель начальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексей Трофимов.

Напомним,15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 24 человека, более 400 пострадали.