У каждого вида городского транспорта будет свой цвет

Фото предоставлено пресс-службой департамента транспорта

Каждый вид московского городского транспорта будет иметь свой сублоготип и цвет. Об этом на пресс-конференции во вторник рассказала замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева.

Так, метро обозначат красным цветом, троллейбусы, автобусы и трамваи - синим, такси - желтым, а электрички - серым. В то же время инфраструктуре, связанной с пешеходами, будет присвоен коричневый цвет, велосипедной инфраструктуре - мятно-зеленый, паркингу - салатовый, а речному транспорту - светло-синий.

"Мы рассматривали функциональное значение каждого направления. Например, синий цвет символизирует надежность и практичность, зеленый - экологию", - сказала Алина Бисембаева.

По ее словам, всю новую инфраструктуру власти будут обозначать по-новому, а старую обновлять по мере износа. Предполагается, что на полное брендирование всего транспорта понадобится около пяти лет.

"Новый стиль общественного транспорта немаловажен для формирования целостной картины, и нам важно, чтобы пассажиры воспринимали транспорт как единую систему. Концепция бренда формировалась с учетом, что все должно быть сделано с уважением к пассажиру", - пояснила Бисембаева.

Каким будет фирменный стиль московского транспорта

"В ближайший год будет ремонт 96 станций метро, и мы отправим брендбук в департамент строительства", - сказала Алина Бисембаева. Кроме того, она добавила, что дептранс уже договорился с Центральной пригородной пассажирской компанией о смене расцветки вагонов поездов - их перекрасят в белый, синий и красный цвета. Также департамент транспорта ведет переговоры и со Столичной судоходной компанией.

Напомним, департамент транспорта Москвы совместно с ведущими отечественными и мировыми специалистами разработали фирменный стиль для городского транспорта.

Фото: Агентство "Москва"

В ближайшее время новый знак "Московский транспорт" появится на всех транспортных объектах города. Он станет главной составляющей нового стиля, в который войдет еще и фирменный цвет. Над разработкой стиля работали специалисты мирового креативного агентства Saatchi & Saatchi и российские эксперты в области дизайна.

Чтобы выбрать наиболее подходящий для Москвы стиль, агентство опросили более 3 тысяч москвичей на предмет того, каким они хотят видеть общественный транспорт. Более 75% респондентов признались, что для них важно "чувствовать себя достойно" во время передвижения по городу на общественном транспорте.

Фото: Агентство "Москва"

Итоги этого опроса стали основой задания по разработке фирменного знака. Кроме того, в своей работе специалисты опирались на историю Москвы, которая "веками развивалась по радиально-кольцевому принципу".

Радиально-кольцевая планировка Город формируется за счет радиальных трасс – в Москве – это Ярославское, Ленинградское, Каширское, Варшавское и другие – и кольцевых магистралей – МКАД, ТТК, Садовое и Бульварные кольца. Достоинствами именно такой планировки города является хорошая доступность центра и возможность разнообразного пространственного расширения.

Город формируется за счет радиальных трасс – в Москве – это Ярославское, Ленинградское, Каширское, Варшавское и другие – и кольцевых магистралей – МКАД, ТТК, Садовое и Бульварные кольца. Достоинствами именно такой планировки города является хорошая доступность центра и возможность разнообразного пространственного расширения.

Фото предоставлено пресс-службой департамента транспорта

Saatchi&Saatchi предложили несколько вариантов знака московского транспорта, однако в результате опроса москвичей выбрали именно этот вариант. Участники опроса отмечали, что знак похож на "кольца" Москвы: Бульварное и Садовое, Кольцевую линию московского метрополитена, МКАД.

"Главными ценностями новой системы являются уважение к человеку и точность. Очень важно, что это не усредненное международное решение, а выразительный проект, учитывающий уникальность города и его транспортной инфраструктуры", - подчеркнул консультант проекта, эксперт в области развития городов Илья Осколков-Ценципер.

Фото предоставлено пресс-службой департамента транспорта

На сегодняшний день с использованием нового обозначения оформлена торговая галерея в переходе станции метро "Новокосино".

Как ранее сообщало M24.ru, московским парковкам обновят фирменный стиль, логотип, дизайн табличек, информационных щитов и шлагбаумов. Брендбук - aльбом элементов фирменного стиля столичного паркинга - появится до конца года.

В первую очередь дизайн разработают для оформления будущих плоскостных стоянок, которые в массовом порядке должны появиться в Москве в конце этого - начале следующего года. Новый фирменный стиль будет удобным для автовладельцев.