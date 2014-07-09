Основные технологические работы на станции метро "Спартак" завершены

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Все основные технологические работы на станции метро "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии метро выполнены, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В настоящее время идет отделка и запуск инженерных систем. Основные усилия строителей направлены на завершение работ на выходах со станции, которая расположена рядом с новым стадионом футбольного клуба "Спартак". Кроме того, проходит итоговая проверка станции, направленная на полное устранение выявленных нарушений.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, рядом со станцией запланировано строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ), проект которого предусматривает взаимодействие различных видов транспорта - метрополитена, автобусов, маршрутного такси и личного транспорта.

Ранее Хуснуллин сообщал, что станция метро "Спартак" будет открыта одновременно со стадионом.

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Пропускная способность станции "Спартак" в утренние часы пик по будням( без учета проведения массовых спортивных мероприятий) составит 4,4 тысяч человек, в вечерние часы пик по будням – 7,5 тысяч человек. В дни проведения массовых спортивных мероприятий – 20,1 тысяч человек.

По выходным дням в час пик загрузка станции составит 7,5 тысяч человек без учета проведения спортивных мероприятий, и 19 тысяч человек во время матчей на стадионе.

Напомним, что рядом со станцией метро "Спартак" появится новый стадион одноименного футбольного клуба. "Открытие Арена" строится в Тушине с 2010 года. Она будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории арены также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики.

Матч открытия стадиона футбольного клуба "Спартак" состоится 5 сентября, соперником "красно-белых" будет белградская "Црвена Звезда".