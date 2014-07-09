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Город

09 июля 2014, 10:04

Второй вестибюль станции "Международная" откроют в этом году

метро развитие Иван Беседин перехватывающие парковки Московский метрополитен строительство станций

Фото: ИТАР-ТАСС

Второй вестибюль станции метро "Международная", которая располагается на территории делового центра "Москва-Сити", планируют открыть уже в нынешнем году, сообщил начальник столичного метрополитена Иван Беседин.

Также в этом году собираются ввести новый участок Сокольнической линии со станциями "Тропарево", "Румянцево" и "Саларьево", передает агентство "Интерфакс".

У метро появятся четыре перехватывающие парковки

Кроме того, по словам Беседина, заработает станция Котельники Таганско-Краснопресненской ветки, а также станции "Спартак" и "Технопарк". Помимо этого, будут проведены работы по расширению депо "Планерное" и "Выхино". А у станций "Волоколамская", "Пятницкое шоссе" и "Теплый стан" появятся перехватывающие парковки.

Отметим, что на сегодняшний день в городе работает 21 перехватывающая парковка на 5040 парковочных мест у 12 станций метрополитена. За первое полугодие 2014 года парковками воспользовались более 410 тысяч автомобилистов.

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Начальник столичной подземки также сообщил, что в первом полугодии 2014 года метро воспользовались 1 миллиард 202 миллионов 300 тысяч пассажиров. 840 миллионов из них полностью оплатили свой проезд, эта цифра на 1,5% больше показателя первого полугодия прошлого года.

Помимо этого, почти на 5% снизился показатель средней населенности вагона метрополитена. Этого удалось достичь благодаря увеличению количества поездов, выпущенных на линии метрополитена.

Сюжет: Метро 2020

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