Меняется режим работы станции московского метро "Речной вокзал"

С 9 июля станция метро "Речной вокзал" изменит режим работы

С 9 июля по 13 августа будет ограничен выход со станции метро "Речной вокзал" на Фестивальную улицу. По рабочим дням с 7.00 до 10.00 северный вестибюль будет работать только на вход. Выйти из подземки пассажиры смогут через противоположный вестибюль, информирует пресс-служба столичного метрополитена.

Отмечается, что изменение режима работы северного вестибюля "Речного вокзала" связано с проведением на станции капитального ремонта эскалатора.

В остальное время - по выходным дням, а также по будням до 7.00 и после 10.00 - станция "Речной вокзал" будет функционировать в обычном режиме.