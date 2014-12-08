Предупрежден значит вооружен: как работают карманники в метро

Как не стать жертвой карманников в метро

В московском метро активизировались мелкие воры. В основном их привлекают туристы, которых перед новогодними праздниками становится все больше. Однако часто жертвами карманников становятся и москвичи.

В подземке существует специальное подразделение уголовного розыска для борьбы с ворами-карманниками. Оперативники работают в штатском.

С каждым годом у "щипачей" появляется все больше хитростей и приемов, пояснил корреспонденту телеканала "Москва 24" сотрудник полиции, специализирующийся на борьбе с карманниками.

Чаще всего воры в метро залезают в сумки и карманы на перроне. Типичная ситуация в московской подземке: подъезжает поезд, люди выстраиваются в очередь, и вдруг чья-то рука лезет в чужой карман. Всего пара секунд - и телефон или кошелек оказывается в распоряжении жулика.

По словам полицейского, карманник может вытащить телефон у пассажира, даже если тот слушает на устройстве музыку.

"Когда у человека перестает играть музыка, он считает, что это пауза между треками. Пока он поймет, что пауза затянулась и начнет проверять, поезд с вором уже уедет", - добавил страж порядка.

Если преступник действует в вагоне, то обычно проверяет большие нижние карманы курток. В них можно залезть незаметно, воспользовавшись давкой.

"Мосгорсправка": Как избежать карманной кражи в транспорте

"Еще один прием карманника - подойти вплотную к жертве, сложить на груди руки и одними пальцами вытащить из нагрудного кармана ценную вещь", - рассказал корреспонденту "Москвы 24" сотрудник полиции.

Иногда жулики применяют метод "рывка" - выхватывают телефоны у стоящих возле дверей пассажиров перед самым отправлением поезда.

Еще одна потенциально опасная зона - эскалатор. Причем тот, который работает на подъем, - с него вору легче уйти незамеченным.

Воры редко идут на кражу спонтанно. Обычно они долго и тщательно высматривают жертву на одной из лавочек в холле метро. Самой привлекательной добычей для карманников становятся спящие или нетрезвые пассажиры.

На Кольцевой линии появятся "умные" камеры



У карманников нет ни одной подозрительной черты вроде спрятанного под капюшоном лица. Преступником может оказаться кто угодно именно в том месте, где вы меньше всего ждете подвоха.

"Это люди совершенно разной внешности. Как правило, те преступники, которые уже неоднократно судимы за карманные кражи и грабежи в метро, знают специфику и внешность меняют. Отсидев за одну кражу, вор отращивает бороду, чтобы старый оперативник вновь его не узнал", - рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Чтобы не стать жертвой карманников, полицейские советуют быть бдительнее. Не нужно лишний раз демонстрировать дорогую технику и уже тем более пересчитывать деньги у всех на виду.

Если преступник все-таки совершил кражу, лучше сразу обратиться к сотруднику полиции или по громкой связи сообщить о произошедшем машинисту поезда. Весь метрополитен оборудован видеокамерами, поэтому 80% всех краж раскрывается еще до того, как жулик успевает покинуть вагон.

Кроме того, для борьбы с преступниками на всем протяжении Кольцевой линии московского метро планируют запустить новую интеллектуальную систему видеонаблюдения. До конца 2014 года на каждой станции установят, как минимум, 30 камер, которые будут выявлять потенциальных террористов, а также карманников, "зайцев" и нетрезвых пассажиров.

Карманников можно будет вычислить, наблюдая за движением людей: воры обычно бегут в противоположную людскому потоку сторону. Новое программное обеспечение позволит камерам реагировать на граждан с шаткой походкой и измененной мимикой, которые могут находиться в состоянии алкогольного опьянения. Также система будет выявлять безбилетников и фиксировать "пробки" в метро. Все данные с камер будут поступать в ситуационный центр подземки, ФСБ, МВД и МЧС.