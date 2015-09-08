Станцию "Ховрино" запустят в 2016 году - Бочкарев

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Строительство станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии было замедленно из-за смены акционеров в подрядной компании "Стройгазконсалтинг", сообщил Агентству "Москва" руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"На станции "Ховрино" работы выполняло подразделение компании "Стройгазконсалтинг". В связи со сменой акционеров произошли некоторые замедления работ на данном участке. Сейчас новый собственник произвел необходимые организационные мероприятия и подрядчик разворачивает работы в полном объеме", - сказал глава ведомства.

Бочкарев добавил, что запустить станцию планируется в 2016 году.

"В целом компания очень профессиональная, обладает необходимыми ресурсами, и мы не сомневается, что если бы не случилось у них такого крупного организационного изменения, они бы выполнили все свои обязательства в полном объеме. Поэтому сейчас задача стоит возобновить в полном объеме темп работ и завершить объект успешно с необходимым качеством", - заключил Бочкарев.

Напомним, Замоскворецкую линию метро продлят на три километра и построят на ней две станции – "Беломорская" и "Ховрино".

Какой будет станция метро "Ховрино"

"Ховрино" будет конечной станцией линии. Она разместится с западной стороны улицы Дыбенко. Это будет станция мелкого заложения, оборудованная двумя вестибюлями с одним рядом колонн по центру платформы.

Ожидаемый пассажиропоток – около 130 тысяч человек в сутки. Станция будет иметь два подземных вестибюля. Новый участок на Замоскворецкой линии метро сооружается для улучшения транспортного обслуживания районов Левобережный и Ховрино Северного округа Москвы, а также южной части подмосковных Химок.

В районе станции "Ховрино" реализуются одновременно несколько проектов. Это строительство четвертого главного пути, пассажирско-технической станции, метродепо, дорожных развязок и эстакад.