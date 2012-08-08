"Вечерняя Москва": среда, 8 августа 2012 года

Владимир Путин ответил на письмо Андрея Макаревича

Вчера президент России ответил на открытое письмо музыканта Андрея Макаревича о коррупции в стране. Глава государства порекомендовал лидеру "Машины времени" написать такое же письмо предпринимателям, поскольку они, по мнению Путина, наравне с государством и властью несут ответственность за подобные явления. При этом Владимир Путин признал, что государство должно тщательнее бороться с коррупцией. Однако, по его словам, эта задача является многоплановой и не может решаться только репрессивными методами. То, что люди обращают внимание на проблему коррупции, уже неплохо, отметил глава государства. Открытое письмо Андрея Макаревича Владимиру Путину было опубликовано в CМИ во вторник. В документе музыкант обращает внимание президента на катастрофический масштаб коррупции в России. По мнению Макаревича, за последние годы размер среднего "отката" увеличился от 30 до 70 процентов.

Ректоры предлагают ввести единую приемную комиссию и отменить выпускные экзамены

Ректоры предложили и весьма интересные нововведения. Так, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Олег Янушкевич считает, что нужно ввести единую приемную комиссию во все медицинские вузы, чтобы она определяла, может ли вообще абитуриент работать в медицине. Кроме того, он полагает, что нужно ввести альтернативу распределению: механизм, который, не нарушая конституционное право человека жить, где он хочет, позволял бы отправлять молодых медиков работать в определенные больницы. Борис Любимов высказал мысль, которую поддержали многие из его коллег: реформировать систему целевого набора. По его словам, многие абитуриенты, поступившие в вуз как целевики, никогда не вернутся в регион или на предприятие, которое за них платит. Также он предложил вернуть сочинение в список обязательных экзаменов. Пожалуй, самую неожиданную идею высказал Михаил Эскиндаров: "Выскажу крамольную мысль. Последнее время все чаще задумываюсь над тем, чтобы предложить отменить выпускные и вступительные экзамены в вузы, а принимать абитуриентов по среднему баллу аттестатов плюс портфолио".

Талон на проезд можно будет купить по кредитной карте

Как сообщили вчера корреспонденту "Вечерней Москвы" в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в ближайшее время билетные автоматы в метро будут продавать талоны на любое количество поездок, а не на одну-две, как это происходит сейчас. "До конца текущей недели будет объявлена оферта на оборудование станций метрополитена многофункциональными терминалами оплаты проезда, в которых можно будет приобретать проездные карты любого номинала, в том числе с использованием банковских карт",— сообщила пресс-секретарь департамента Жанна Терехова. Напомним, что билетные автоматы появились в прошлом году в вестибюлях станций метро для того, чтобы уменьшить очереди к билетным кассам. Однако первое время пассажиры жаловались на надежность техники. Теперь же, согласно регламенту, сотрудники станции в случае отказа техники в течение 10 минут с поступления соответствующего сигнала должны приступить к ремонту аппарата. Если отладить его не удастся, компания производитель должна будет прислать на станцию своего техника.

Валентина Черных похоронят на Ваганьковском кладбище

Вчера стало известно, что киносценариста Валентина Черных ("Москва слезам не верит", "Любовь земная", "Любить по-русски", "Выйти замуж за капитана"), скончавшегося в Москве 6 августа, похоронят на Ваганьковском кладбище. Попрощаться с ним можно будет в ритуальном зале клинической больницы имени С.П. Боткина. Точное время церемонии будет объявлено сегодня. Валентин Черных за свою жизнь написал сценарии почти сорока фильмов, стал лауреатом государственной премии СССР, получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Знаменитый актер Алексей Баталов вспоминает о нем, как о талантливом и смелом человеке: "Я не был близко знаком с Валентином, потому что попал в картину "Москва слезам не верит" в самый последний момент, когда сценарий уже был утвержден и начались съемки. Но хорошо помню, что у Черных был свой голос. Для того чтобы написать такой сценарий, по тем временам нужно было иметь определенную смелость".

Возвращение "Кавказской пленницы": два дубля

Мода на ремейки не обошла стороной и классику - каноническую гайдаевскую "Кавказскую пленницу, или Новые приключения Шурика", вышедшую на экраны страны аж в 1967 году. Причем по иронии судьбы сейчас снимается аж два варианта картины. И выйдут они, похоже, одновременно - ближе к зиме. Версия номер один - проект Максима Воронкова под эгидой Мосфильма и Карена Шахназарова. Рабочее название картины: "Кавказская пленница-2, или Самые новые приключения Шурика". Основная сюжетная линия сохранена, счастливая троица - Трус-Балбес-Бывалый - тоже. Недотепой Шуриком стал Дмитрий Шаракоис. Роль студентки и красавицы Нины сыграет Настя Задорожная. А на Северном Кавказе, в Карачаево-Черкессии, в районе курортного Архыза, тем временем в разгаре съемки над другой "Кавказской пленницей". Режиссер - Михаил Шевчук. Причем авторы утверждают, что новый фильм не станет ремейком старого кино, а будет снят по оригинальному сценарию Ильи Тилькина: это история, в которой просто используются мотивы кавказских традиций и похищения невесты. В роли Нины здесь выступит дебютантка Любовь Новикова, в роли немца (!) Шурика - Константин Крюков. Генеральный продюсер картины - его дядя, Федор Бондарчук. В картине снимутся также две легенды советского кино - Владимир Этуш (не в роли товарища Саахова!) и Владимир Зельдин.

"Вечерняя Москва": среда, 8 августа