За полгода собрано 103,3 млн рублей штрафов за безбилетный проезд

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За первое полугодие 2014-го в метро собрано 103 миллиона 314 тысяч рублей штрафов за безбилетный проезд, сообщает пресс-служба метрополитена. Всего было оштрафовано 86 тысяч 840 человек.

За шесть месяцев служба безопасности метро заставила оплатить проезд 317 тысяч 109 человек.

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Также в сообщении отмечается, что на станциях "Добрынинская" и "Новослободская" Кольцевой линии оборудовали зоны досмотра багажа и ручной клади. До конца года досмотровые зоны планируется сделать на всех станциях метро.

Помимо этого, в первом полугодии 2014 года в метро заменили 10,8 км электрокабелей с горючей изоляцией на электрокабели с изоляцией не распространяющей горение. А также реконструировали 35 вентиляционных агрегатов на вентиляционных шахтах метрополитена и провели капитальный ремонт 14 эскалаторов.