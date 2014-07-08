За полгода перехватывающими парковками воспользовались 410 тысяч раз

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За первое полугодие 2014 года перехватывающими парковками у метро воспользовались более 410 тысяч человек. Об этом рассказал начальник метрополитена Иван Беседин, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, на данный момент у 12 станций метро функционирует 21 перехватывающая парковка на более чем 5 тысяч мест. До конца этого года планируется ввести еще три перехватывающих парковки общим объемом свыше тысячи машиномест.

Так, возле "Волоколамской" появится стоянка на 400 мест (Новотушинская ул., вл. 1-3); у метро "Пятницкое шоссе" - на 500 мест (Пятницкое шоссе, вл. 54-56); а возле "Теплого стана" - на 160 мест (Профсоюзная ул., вл. 125).

Напомним, возле метро "Новокосино" в начале июня уже появилась стоянка на 387 мест. Всего до 2020 года в столице будет обустроено 58 перехватывающих парковок вместимостью более 21 тысяч парковочных мест.