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08 января 2015, 17:27

Человек погиб, попав под поезд на станции "Пушкинская"

метро транспорт ЧП задержки поездов падения на рельсы

Фото: M24.ru

Движение поездов на "фиолетовой" линии метро в сторону станции "Жулебино" задерживалось из-за падения человека на рельсы, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы.

По словам руководителя пресс-службы УВД на столичном метрополитене Алексея Мышляева, упавший на рельсы человек получил травмы, несовместимые с жизнью, тело передали медикам.

"Под прибывающий поезд - пока еще точно мы не знаем, это либо несчастный случай, либо суицид - человек упал… Сотрудников полиции больше, потому что скапливается народ, их нужно куда-то, скажем так, "расфасовывать": либо на улицу, либо просить пользоваться обходными видами транспортных средств", - цитирует Мышляева МИА "Россия сегодня".

Напряжение на путях на станции "Пушкинская" было снято в 16.24 В 17.20 движение поездов Таганско-Краснопресненской линии восстановили.

Сейчас идут работы по ликвидации последствий случившегося и сокращению интервалов движения на всей линии.

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