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Город

07 августа 2014, 14:48

В Подмосковье рассматривают 4 точки входа наземного метро в Москву

метро проекты Андрей Воробьев легкое метро Петр Иванов ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти рассматривают четыре варианта входа легкого наземного метро в Москву. Об этом на 16-й строительной неделе в Подмосковье сообщил заместитель губернатора региона по транспорту Петр Иванов, передает МИА "Россия сегодня".

Так в качестве одной из возможных точек рассматривался проект метро в Мытищах. Также легкое метро может войти в Москву в районе метро "Планерная". Кроме того, есть вариант входа со стороны Балашихи и проект линии легкого наземного метро от Бутова до Расторгуево, который разрабатывается ГК "Мортон".

Иванов отметил, что из-за перегруженности отдельных линий метрополитена Москва не заинтересована к подсоединению дополнительных потоков.

"Поэтому мы ищем возможности подсоединиться к линиям метро или московского наземного транспорта в тех местах, где это не создаст дополнительных неудобств для уже существующих транспортных артерий", - сказал он.

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Напомним, накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что первую ветку наземного метро планируют построить в Ленинском районе Подмосковья. Он отметил, что одновременно с разработкой концепции наземного метро, планируется начать строительство первой линии.

Обсуждаются два варианта финансирования проекта: в форме государственно-частного партнерства с привлечением бюджетных средств и полностью частные инвестиции российских и зарубежных компаний. Стоимость строительства первого участка оценивают в 250 миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее, наземного метро должно связать десять крупнейших городов Подмосковья: Одинцово, Подольск, Домодедово, Люберцы, Балашиху, Пушкино, Нахабино и Железнодорожный. После реализации проекта интервал движения между электричками в "часы пик" должен составить не более 3-4 минут. Общая протяженность линий составит 245 километров.

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