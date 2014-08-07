Станцию метро "Тропарево" откроют в сентябре 2014 года

Фото: ds.mos.ru

Строители завершают работы на станции метро "Тропарево". Она примет первых пассажиров в сентябре 2014 года, сообщает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

Сейчас на станции завершают архитектурную отделку и благоустраивают прилегающую территорию.

Станция "Тропарево" располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Из юго-западного вестибюля можно будет выйти к жилому микрорайону по нечетной стороне Ленинского проспекта, а из северо-восточного - на четную сторону, к Рузской улице и Тропаревскому лесопарку. Глубина заложения станции составляет 12 метров, а длина - 349 метров.

Какие станции метро планируют открыть в 2014 году

От остальных станций подземки "Тропарево" будет отличаться оригинальным дизайном: вместо традиционных колонн здесь появятся декоративные деревья, на ветках которых разместятся люминесцентные лампы – они обеспечат подсветку платформы.

Кроме того, станция оснащена системой лифтов, обеспечивающих доступ маломобильных групп населения с улицы к кассам и на платформу.

Напомним, что "Тропарево" будет конечной станцией на юго-западном участке Сокольнической линии метрополитена до ввода в эксплуатацию станций "Румянцево" и "Саларьево". Их открытие намечено до конца 2014 года. Ожидается, что "Румянцево" станет основным пересадочным узлом для жителей поселений Сосенское, Внуково, Московский, а "Саларьево" – конечной станцией Сокольнической линии.