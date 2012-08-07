"Вечерняя Москва": вторник, 7 августа 2012 года

Отстраненных "копов" лишат оружия и полномочий

Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о процедуре отстранения полицейских от службы. С 14 августа документ вступит в силу. В нем указаны основания, по которым полицейский может быть отлучен от работы – это дисциплинарный проступок, решение суда, лишение доступа секретности, подозрение в совершении преступления и появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. Норма четко разграничивает, кто вправе отстранить проштрафившегося полицейского от службы. Как правило, это непосредственный начальник "копа", в вышестоящих подразделениях федерального уровня эта функция возложена на заместителей министра и других руководителей, в отношении полицейских ими же назначенными на должности. Что же касается отстранения от должностных обязанностей высшего начальствующего состава МВД, то это целиком находится в ведении министра. В приказе также прописано, что полицейский, отстраненный от работы должен быть лишен возможности несанкционированного доступа к оружию, специальным средствам. Полицейский лишается права работы с документами и материалами. Временно отстранен может быть и тот полицейский, который не справится с проверкой на профпригодность. Например, не сдавший экзамен на знание закона "О полиции и подзаконных актов, в частности связанных с применением физической силы, оружия и спецсредств. Теоретически эти лица могут быть переведены в подразделения, где служба не связана с настоящей полицейской работой (бухгалтерия, кадровый аппарат и т.д.).

Судебные приставы смогут обнародовать фото должников

Роскомнадзор счел законным намерение Федеральной службы судебных приставов публично распространять фотографии злостных неплательщиков. Инициатива ведомства вызвала полемику среди юристов и правозащитников: мнения разделились. Запрос в Роскомнадзор сделал лично директор ФСПП Артур Парфенчиков. В ответ на его обращение было сказано, что "обработка и распространение биометрических персональных данных без согласия человека может осуществляться, в частности, в связи с осуществлением правосудия и исполнения судебных актов. Последнее и возложено на Федеральную службу судебных приставов". Поясним, что согласно федеральному закону "О персональных данных", к биометрическим персональным данным относится, в числе прочего, и фотография гражданина, как документ, по которому можно установить личность. Мера спорная, считают эксперты, опрошенные "Вечеркой". Кто-то усматривает здесь прямое нарушение прав человека, другие полагают, что столь радикальная мера поможет в борьбе со злостными неплательщикамси алиментов.

Медведев призвал россиян объединиться на борьбу с пожарами

В рамках рабочей поездки по городам Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев сделал ряд важных заявлений по проблеме пожаров в российских регионах. Вчера в Омске прошла встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с железнодорожниками, где премьер сделал несколько заявлений о ситуации с лесными пожарами в регионах. Он отметил, что проблему должно решать общество в целом. "Задача общая. Во всем мире без добровольных пожарных дружин ничего не происходит", - заявил Медведев. Премьер сделал упор на важности профилактики пожаров: "Все знают, что причиной пожаров очень часто является неосторожное обращение с огнем. Но, несмотря на то что об этом все знают, поведение и в лесу остается абсолютно недопустимым". Из федерального бюджета дополнительно выделят средства на увеличение числа специалистов парашютно-десантной пожарной службы в регионах с 2013 года. Напомним, по состоянию на 6 августа в Восточной Сибири действует 99 лесных пожаров общей площадью более 15 тысяч гектаров. Из-за пожаров смогом затянуло некоторые крупные города— Томск и Красноярск. Пожары действуют на территории Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, в Алтайском и Красноярском краях.



Пустые дома центра могут стать парковками

Отселенные дома в центре столицы станут, возможно, высокотехнологичными парковками. Об этом на состоявшейся вчера пресс-конференции сообщил префект Центрального административного округа столицы Сергей Байдаков. По словам главы округа, в скором времени в ЦАО могут появиться подземные механизированные парковки. "Мы рассматриваем возможность размещения таких гаражей в отселенных строениях. Не во всех, а только в тех, которые можно использовать под объекты гаражного назначения", - пояснил префект. Сейчас стоит задача за три года построить 35 тысяч машино-мест.



Площади у метро расчистят под пересадочные узлы

Столичные власти освобождают площади у станций метро "Семеновская", "Новогиреево" и "Перово" под строительство транпортно-пересадочных узлов, столь необходимых городу, учитывая значительный поток пассажиров, который обрушивается на Москву ежедневно. Для проведения работ потребуется вывести из их зоны торговые павильоны, расположенные рядом со входом в подземку. Всего до ноября текущего года в столице планируется открытие 15 ТПУ. Первые пять "запустят" уже в августе - рядом со станциями метро "Войковская", "ВДНХ", "Алтуфьево", "Водный стадион", "Речной вокзал" . В ноябре ТПУ (кроме перечисленных) откроются около станций метро "Бабушкинская", "Люблино", "Таганская", "Пионерская", "Филевский парк", "Щукинская" и "Сходненская". Все ТПУ будут оборудованы паркингами для личного авто. Кроме того, при каждом узле для водителей общественного транспорта будет оборудована диспетчерская, комната отдыха и столовая.

Две парковые велодорожки появятся через полгода

Сразу в двух московских парках - ландшафтном заказнике "Теплый Стан" и парке "Покровское-Стрешнево" - следующей весной можно будет кататься на велосипеде по благоустроенным велодорожкам. Как сообщили корреспонденту "Вечерки" в пресс-службе Департамента градостроительной политики, соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок. Согласно условиям заказа компании, желающие принять участие в конкурсе по "благоустройству и озеленению" велодорожек протяженностью 4 и 3,1 километра соответственно, должны до 20 декабря этого года представить свои предложения. Работы по обустройству дорожек начнутся уже в будущем году: в департаменте заверили, что велосипедистам не придется менять летние кроссовые шины на зимние, шипованные. Эти две велодорожки станут еще одним мероприятием, реализуемым департаментом в рамках программы повышения комфортности городского проживания. В настоящее время одна из самых протяженных велотрасс проходит по набережным Москвы-реки, однако официально она ограничена лишь Лужнецкой набережной. И многие велосипедисты жалуются на городской воздух: мол, дышать невозможно! Именно поэтому особые надежды связаны с велодорожками в лесопарках. В некоторых велодорожки уже нашли своих поклонников, в других велосипедисты пока катаются, так сказать, "дикарями", есть даже планы соединить велодорожками различные округа, например Юго-Западный и Южный - трасса для любителей велоспорта должна будет пройти по территории Битцевского парка.

Штурмовики и истребители выстроятся "сотней"

В это воскресенье российские Военно-воздушные силы празднуют вековой юбилей. Летчики отмечают событие демонстрацией уникальной фигуры группового пилотажа.

Шестерка ударных вертолетов Ми-28 появляется над подмосковным аэродромом "Раменское" внезапно, резко выпрыгнув из-за лесополосы на горизонте. "Вертушки" пилотажной группы "Беркуты" перестраиваются в "треугольник" и начинают синхронно отрабатывать приемы ведения боя. Боевые развороты с набором высоты, "горки", имитация захода на цель под практически прямым углом в конце концов машины эффектно разбивают строй и уходят в сторону Москвы. А следом на горизонте уже видны их товарищи по авиации: штурмовики и истребители, бомбардировщики и транспортники, разведчики и перехватчики. Над аэродромом полным ходом идет первая совместная тренировка 107 воздушных судов, отрабатывающих программу "Открытое небо", которая в это воскресенье станет гвоздем программы празднования 100-летия отечественной военной авиации.

Вертолет для королевы

Сегодня вечером в СК "Олимпийский" состоится невероятное по размаху шоу поп-королевы Мадонны. Певица в воскресенье прибыла в Москву в сопровождении более чем 400 человек, из которых около сотни — ее танцоры и музыканты. Звезда со своими детьми и персоналом заняла весь верхний этаж отеля "Ритц-Карлтон" на Тверской. В райдере Мадонны были особо указаны окна с видом на Красную площадь. Поклонники поп-дивы пытаются ее подкараулить с полудня воскресенья, заняв позиции возле отеля в надежде, что Мадонна покажется хоть на секунду. Увы, москвичам так и не удалось ее встретить, зато особо преданные фанаты, выиграв приглашения, вчера попали на открытие фитнес-клуба Hard Candy, который принадлежит Мадонне. Звезда в сопровождении многочисленной охраны появилась на красной дорожке и ответила на вопросы журналистов. В спорткомплексе тем временем уже появились 18 двигающихся сцен общим весом больше 400 тонн, при этом около 85 тонн "света и звука" организаторы умудрились прикрепить к потолку. Мадонна привезла с собой все оборудование на 40 грузовиках вместе с личным рестораном и фитнес-клубом. Уже переоборудована гримерка - свет в помещении должен быть низким, а цвета пастельными. Заменена мебель и сантехника - после концерта все это останется в подарок "Олимпийскому". Цены на билеты варьируются от 2 тысяч рублей на галерку до 80 тысяч рублей за место рядом со сценой.

"Вечерняя Москва", вторник, 7 августа