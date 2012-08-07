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07 августа 2012, 10:36

Автоматы в метро будут продавать билеты на любое число поездок

метро Москва проездные

ИТАР-ТАСС

Станции московского метрополитена оборудуют терминалами, в которых можно будет купить проездные любого номинала. Оплачивать проезд пассажиры смогут наличными или с помощью банковских карт.

Вскоре в автоматах также должна появиться опция выбора чека. Как и в терминалах оплаты сотовой связи, пассажир сможет сам выбирать, нужен ему чек или нет.

Оферта на оборудование станций новыми автоматами будет объявлена до конца текущей недели, сообщает пресс-служба департамента транспорта инфраструктуры Москвы.

За последние три месяца число неработающих автоматов в метро снизилось почти в четыре раза. Этому способствовал новый регламент обслуживания терминалов, запущенный ГУП "Московский метрополитен".

По новым правилам, в течение трех часов после сообщения о неисправности терминала сотрудники метрополитена должны приступить к устранению неполадок, либо обратиться в сервисную службу компании-производителя оборудования.

По статистике ежесуточно техникам приходится принимать до 50 сообщений о неработающих автоматах. Телефоны для таких обращений: 8 (499) 787-25-86 и 8 (495) 957-05-47.

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