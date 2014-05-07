Ограничения движения транспорта сняли после репетиции парада

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Ограничения движения транспорта сняты на улицах Москвы после генеральной репетиции парада, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Восстановлено движение по Ходынскому полю, улицам Авиаконструктора Сухого и Авиаконструктора Микояна, Ленинградскому проспекту, 1-ой Тверской-Ямской и Тверской улицам, Кремлевской набережной, улицам Воздвиженка и Новый Арбат, а также Садовому кольцу

Кроме того, восстановлены маршруты следования наземного городского транспорта, а центральные станции метро работают как на вход и пересадку, так и на выход.

"Транспортная ситуация постепенно нормализуется. Локальные затруднения наблюдаются на востоке и юге МКАД, а также на севере внешней стороны магистрали. Сложности отмечены на востоке Садового кольца. Осложнено движение в область по Можайскому шоссе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 7 мая с 11:00 до 17:00 действует ограничение по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также улицам, прилегающим к набережным. Это Хамовнический вал, 1-2-3 Фрунзенские улицы и улица Тимура Фрунзе. С 14:30 до 16:30 ограничат движение по Солнцевскому проспекту на участке от улицы Богданова до улицы Главмосстроя.

7 мая в Москве проходит генеральный прогон перед парадом Победы. Танкам, принимающим участие в параде, заменили обычные гусеничные ленты на те, что делают машину более управляемой на асфальте. В состав пешей колонны войдут около 11 тысяч военнослужащих и более 100 единиц вооружения и военной техники: автомобили "Тигр", БТР-82А, танки Т-90А, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "БУК" и "Панцирь-С1", пусковые установки "С-400" и ракетные комплексы "Тополь-М".