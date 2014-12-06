Пробные поезда до станции "Тропарево" начнут ходить 7 декабря

В воскресенье пустят пробные поезда до станции метро "Тропарево"

Пробные поезда до новой станции метро "Тропарево" начнут ходить уже в воскресенье, передает телеканал "Москва 24".

Предполагается, что каждый состав, высадив пассажиров на станции "Юго-Западная", проследует дальше до "Тропарево", где сделает разворот и вновь прибудет на "Юго-Западную" под посадку. "Такой график необходим для отладки всех систем функционирования новой станции", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в субботу, 6 декабря, участок Сокольнической линии от станции "Университет" до "Юго-Западной" закрыт на весь день. Это связано с подключением новой станции "Тропарево".

На время закрытия станций запущен бесплатный автобусный маршрут "М". Автобусы в течение всего дня будут перевозить пассажиров между станциями "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная".

Ранее руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев отметил, что на станции "Тропарево" применят новую систему управления и оповещения, которая позволит уменьшить человеческий фактор.

Какой будет Сокольническая линия метро

"Благодаря системе можно из центра на проспекте Мира управлять системами движения в "Тропарево". Это мировая практика, но пока это решение требует отработки. Позднее на такую систему мы планируем перевести уже все станции метрополитена", – добавил он.

Поскольку Тропарево ассоциируется у москвичей с одноименной лесопарковой зоной, перронный зал станции спроектировали в виде аллеи парка под кронами деревьев. Этот образ дополняется торшерами искусственного освещения и зеркальными полосами на стенах. А в кассовых залах над турникетами смонтированы светящиеся панно, имитирующие переплетение крон деревьев.

Станция "Тропарево" располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Из юго-западного вестибюля можно будет выйти к жилому микрорайону по нечетной стороне Ленинского проспекта, а из северо-восточного - на четную сторону, к Рузской улице и Тропаревскому лесопарку. Глубина заложения станции составляет 12 метров, а длина – 349 метров. Кроме того, станция оснащена системой лифтов для маломобильных граждан.

"Тропарево" будет конечной станцией на юго-западном участке Сокольнической линии метрополитена до ввода в эксплуатацию станций "Румянцево" и "Саларьево".

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В настоящее время москвичи, живущие вблизи будущей "Тропарево", пользуются станцией "Юго-Западная", расстояние до которой около 2 километров, и "Коньково", расположенной примерно в 3,5 километрах от "Тропарево". При этом пассажиропоток станции "Юго-Западная" составляет 127 тысяч человек на вход и 124 тысячи человек на выход в сутки, у "Коньково" – 46,4 тысячи и 49,6 тысячи человек в сутки соответственно.

Напомним, в течение 2014 года власти Москвы планировали открыть несколько новых станций метро. В январе открылась станция "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии московского метро. Было запущено движение поездов от "Делового центра" до "Парка Победы".

В феврале ввели в эксплуатацию "Лесопарковую" и "Битцевский парк", которые продолжили Бутовскую ветку и соединили Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. В августе была открыта станция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

Добавим, что московские власти до 2020 года собираются увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро.