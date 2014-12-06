Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

06 декабря 2014, 16:35

Станция метро "Шелепиха" откроется в 2016 году

метро проекты Шелепиха Третий пересадочный контур Марат Хуснуллин

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Станция метро "Шелепиха" Третьего пересадочного контура откроется в 2016 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Стройкомплекса.

"Основные строительные работы мы планируем завершить здесь уже в следующем году, пуск в эксплуатацию произойдет в 2016 году. Эта станция метро вместе с "Деловым центром" Калининско-Солнцевской линии и "Выставочной" Филевской ветки будет обслуживать посетителей делового центра "Москва-Сити", - сказал Хуснуллин.

Новая станция метро будет расположена на участке ТПК "Нижняя Масловка" - "Деловой центр". Станция метро "Шелепиха" строится открытым способом, она расположена вдоль Малого кольца Московской железной дороги, севернее пересечения со Шмитовским проездом.

"Москва строится": Третий пересадочный контур

Напомним, третий пересадочный контур соединит существующие радиальные и перспективные хордовые линии на расстоянии нескольких километров. После строительства участка "Нижняя Масловка" – "Деловой центр" планируется построить "северный" участок ТПК до "Авиамоторной". Затем линию продлят до станции "Каширская". Завершат строительство Третьего пересадочного контура южный и западный участки от "Каховской" до "Кунцевской".

Ссылки по теме

Планируется, что полностью ТПК введут в эксплуатацию в 2019 году. Общая протяженность "второго кольца" метро составит 58,6 километра. Это будет самая длинная линия подземки. Она будет включать в себя 28 станций.

Добавим, что до 2020 года столичные власти планируют построить 150 километров линий и 70 станций метрополитена. Метро впервые придет и в Новую Москву – там запланировано продление двух действующих веток – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.

Сайты по теме

Сюжет: Метро 2020

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать