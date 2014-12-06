Станция метро "Шелепиха" откроется в 2016 году

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Станция метро "Шелепиха" Третьего пересадочного контура откроется в 2016 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Стройкомплекса.

"Основные строительные работы мы планируем завершить здесь уже в следующем году, пуск в эксплуатацию произойдет в 2016 году. Эта станция метро вместе с "Деловым центром" Калининско-Солнцевской линии и "Выставочной" Филевской ветки будет обслуживать посетителей делового центра "Москва-Сити", - сказал Хуснуллин.

Новая станция метро будет расположена на участке ТПК "Нижняя Масловка" - "Деловой центр". Станция метро "Шелепиха" строится открытым способом, она расположена вдоль Малого кольца Московской железной дороги, севернее пересечения со Шмитовским проездом.

"Москва строится": Третий пересадочный контур

Напомним, третий пересадочный контур соединит существующие радиальные и перспективные хордовые линии на расстоянии нескольких километров. После строительства участка "Нижняя Масловка" – "Деловой центр" планируется построить "северный" участок ТПК до "Авиамоторной". Затем линию продлят до станции "Каширская". Завершат строительство Третьего пересадочного контура южный и западный участки от "Каховской" до "Кунцевской".

Планируется, что полностью ТПК введут в эксплуатацию в 2019 году. Общая протяженность "второго кольца" метро составит 58,6 километра. Это будет самая длинная линия подземки. Она будет включать в себя 28 станций.

Добавим, что до 2020 года столичные власти планируют построить 150 километров линий и 70 станций метрополитена. Метро впервые придет и в Новую Москву – там запланировано продление двух действующих веток – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.