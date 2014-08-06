Более половины москвичей считают причиной аварии в метро халатность

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Более половины москвичей считают, что катастрофа на Арбатско-Покровской линии 15 июля произошла из-за халатности и безответственности сотрудников метрополитена. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

"Причиной трагедии москвичи склонны называть халатность и безответственность сотрудников (55%). 7% просто отмечают проблему человеческого фактора. Только 4% сетуют на технические неисправности и еще 2% указывают на износ подвижного состава", - говорится в сообщении.

Более трети опрошенных считают, что избежать подобных аварий поможет ужесточение контроля за соблюдением правил безопасности. А 26% респондентов советует провести тщательную проверку всех станций. Еще 16% уверены, что ситуацию улучшит повышение требований к безопасности новых станций, а 15% предлагают сделать ревизию всех составов. При этом 1 % участников опроса предложили прекратить строить новые станции метро.

Вместе с тем 78% респондентов считают, что строительство новых станций приведет к улучшению транспортной ситуации в столице.





Опрос был проведен 26-27 июля, в нем приняли участие 1600 москвичей.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.