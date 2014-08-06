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06 августа 2014, 11:12

Для сотрудников подземки разработают новую форму

метро сотрудники

Для сотрудников московского метро создадут новую дизайнерскую форму

Столичный метрополитен объявил конкурс на разработку нового дизайна формы для своих сотрудников.

Победителю предстоит создать несколько комплектов формы - как мужской, так и женской, - а также зимний и летний варианты одежды. В комплекты войдут несколько рубашек (блузок), одна из которых должна быть белой, брюки (юбки), куртки, жилеты, пиджаки, пальто, зимние головные уборы, пилотки, шарфы (косынки), галстуки, фуражки.

Новую одежду разработают для администрации подземки, билетных кассиров, начальников станций, дежурных по станциям, машинистов и инспекторов службы безопасности. Форма должна быть высокого качества и "способствовать укреплению имиджа компании, популяризации ее деятельности и повышению дисциплины среди работников".

Подрядчика для разработки дизайна определят 1 сентября, ему готовы выделить до 6,7 миллиона рублей.

Как сообщало ранее сетевое издание M24.ru, новая дизайнерская форма появится и у московских контролеров. Дизайнеры создадут форменную одежду с учетом пожеланий самих контролеров к фасону и цвету. Наборы останутся стандартными: костюм-тройка для женщин, пиджак, брюки и сорочка для мужчин. Контролеры будут носить галстуки, платки, шевроны и кокарды.

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