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Город

06 августа 2012, 11:17

Городские власти разработали проект избавления Москвы от пробок

метро парковки пробки наземный транспорт развитие города трафик

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти предложили новые способы избавления Москвы от бесконечных пробок. Эти меры изложены в разработанной чиновниками Концепции транспортной стратегии развития города до 2025 года, сообщает "Московский комсомолец".

Среди первоочередных мер, предлагаемых властями, – ликвидация всех нелегальных парковок. Сейчас в городе насчитывается 45 тысяч незаконных машино-мест, мешающих движению пешеходов и транспорта.

Следующим шагом станет закрытие вообще всех уличных парковок в центре и строительство вместо них капитальных стоянок, в том числе подземных. При этом парковки, обустроенные во дворах и при гостиницах, будут сохранены. Эти меры тоже должны значительно упростить жизнь водителям, пытающимся припарковаться в забитом машинами центре.

Поможет решению транспортных проблем и развитие московского метро, которое к 2025 году уйдет далеко за пределы МКАД. Помимо подземки, чиновники предлагают пустить BRT (скоростную линию, по которой смогут ехать автобусы) и LRT (скоростной трамвай), которые будут отделены от потока машин и совмещены с метро. Всего планируется 12 таких веток.

Железнодорожники также могут построить несколько дополнительных путей на всех направлениях в область. Пока что речь идет лишь о новых рельсах для запуска дополнительных поездов до ближних станций: Крюково, Люберцы, Подольск, Мытищи, Домодедово. Но не исключено, что будет продублирована железная дорога до таких городов, как Лобня или Дмитров. Частоту движения аэроэкспрессов также планируется увеличить, но только в час пик. Кроме того, железнодорожники предложили развивать и сами составы, например, создавать двухэтажных вагоны, которые увеличат пассажиропоток на 15–20%.

Между тем предложенная концепция вызвала неоднозначную реакцию экспертов, отмечает издание. Так, заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Костин отметил, что в программе речь не идет о новых столичных территориях, и высказал обеспокоенность по поводу BRT и LRT, из-за которых придется отобрать 3–4 полосы у остального транспорта.

Предложения и замечания специалистов будут рассматриваться при редактировании концепции.

Сюжет: Платные парковки в Москве

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