Wi-Fi на Люблинско-Дмитровской линии метро заработает 1 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

Беспроводной интернет заработает на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена 1 июля, рассказал на пресс-конференции в пятницу глава столичной подземки Иван Беседин.

Он отметил, что до конца 2014 года Wi-Fi поэтапно появится на всех линиях московского метро.

Напомним, что в настоящее время Wi-Fi работает на Кольцевой, Каховской, Калининской и Сокольнической линиях. Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявлял, что бесплатным Wi-Fi на первых четырех подключенных линиях ежедневно пользуются 250 тысяч пассажиров метро. После того, как сервис будет запущен на всех "ветках", число пользователей возрастет до 2,5-3 млн.

Как сообщало ранее сетевое издание M24.ru, беспроводной интернет на Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской появится одновременно. Оператор Wi-Fi в метрополитене ЗАО "МаксимаТелеком" изменила схему подключения линий к бесплатному интернету. Если изначально планировалось подключать по одной-две "ветке" в месяц, то теперь Wi-Fi будет появляться на четырех линиях одновременно. В связи с этими изменились графики введения бесплатного беспроводного интернета в подземке.

В третьем квартале беспроводную сеть начнут оборудовать на оставшихся "ветках": Филевской, Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской и Бутовской.

"Оператору проще оснастить оборудованием три-четыре линии сразу, чем по одной в месяц. Компания оптимизирует производственный процесс: закупает оборудование сразу на несколько линий и производит монтаж", - заявил начальник отдела рельсовых видов транспорта департамента транспорта Москвы Владимир Титов.