На 49 станциях метро до конца лета появится новая напольная навигация

Фото: m24.ru

До конца лета на 49 станциях московского метро появится новая напольная навигация, сообщил в четверг начальник московского метрополитена Иван Беседин.

По словам Беседина, в этом году в подземке также начались работы по замене всей остальной навигации. Планируется, что они завершатся в течение двух лет. Навигацию будет теперь не только русскоязычной: появятся надписи на английском языке и латинице.

Как ранее сообщал M24.ru, в апреле в столичном метро уже начали монтировать новую систему напольной навигации. Первые указатели нового типа появились на станции "Баррикадная".

Новая напольная навигация в метро

Новая навигация кардинально отличается от той, что появилась на "Тверской", "Пушкинской" и "Чеховской" в рамках пилотного проекта. Если в пилоте были использованы наклейки, которые в течение трех месяцев стирались, то в теперь применяется высокотехнологичный материал с гарантийным сроком не менее пяти лет.

Напомним, первая напольная навигация появилась в московском метро в феврале 2013 года на станциях "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская". В декабре руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что эксперимент оказался удачным, и указатели разместят на 49 станциях.

Кроме того, к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Москве в 2018 году, основные станции метро, крупные остановки наземного транспорта и электричек будут оборудованы специальной навигацией, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета. На ТПУ появятся универсальные схемы перемещения. В самой Москве будет создана единая система туристической навигации, все указатели продублируют на английском языке.