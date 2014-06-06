Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2014, 13:20

Город

На 49 станциях метро до конца лета появится новая напольная навигация

Фото: m24.ru

До конца лета на 49 станциях московского метро появится новая напольная навигация, сообщил в четверг начальник московского метрополитена Иван Беседин.

По словам Беседина, в этом году в подземке также начались работы по замене всей остальной навигации. Планируется, что они завершатся в течение двух лет. Навигацию будет теперь не только русскоязычной: появятся надписи на английском языке и латинице.

Как ранее сообщал M24.ru, в апреле в столичном метро уже начали монтировать новую систему напольной навигации. Первые указатели нового типа появились на станции "Баррикадная".

Новая напольная навигация в метро

Новая навигация кардинально отличается от той, что появилась на "Тверской", "Пушкинской" и "Чеховской" в рамках пилотного проекта. Если в пилоте были использованы наклейки, которые в течение трех месяцев стирались, то в теперь применяется высокотехнологичный материал с гарантийным сроком не менее пяти лет.

Напомним, первая напольная навигация появилась в московском метро в феврале 2013 года на станциях "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская". В декабре руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что эксперимент оказался удачным, и указатели разместят на 49 станциях.

Ссылки по теме


Кроме того, к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Москве в 2018 году, основные станции метро, крупные остановки наземного транспорта и электричек будут оборудованы специальной навигацией, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета. На ТПУ появятся универсальные схемы перемещения. В самой Москве будет создана единая система туристической навигации, все указатели продублируют на английском языке.

Сюжеты: Навигация в Москве , Метро 2020
метро навигация Иван Беседин напольная навигация

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика