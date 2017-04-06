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06 апреля 2017, 17:24

Город

Акция "Питер – Мы с тобой!" началась на Манежной площади

Акция памяти и солидарности "Питер – Мы с тобой!" проходит на Манежной площади, передает телеканал "Москва 24".

Проводит мероприятие Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена и транспортная ассоциация московской агломерации.

В рамках акции у памятного знака "Город-герой Ленинград" возложат цветы и зажгут свечи.

Ранее ЦОДД предупреждал, что движение в центре столицы может быть затруднено в связи с проведением акции. Кроме того, некоторые участки дорог могут ненадолго перекрывать. Это касается Моховой и Тверской улицы и прилегающих участков.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения по городу с учетом возможных осложнений дорожного движения в вечерний час пик.

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