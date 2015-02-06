Редизайн станции метро "Тульская" закончат до конца года

Фото: Архитектурное бюро "Четвертое Измерение"
Редизайн станции метро "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии может завершиться до конца года. Работы там планируется начать уже летом. Об этом Агентству "Москва" рассказал Всеволод Медведев - руководитель архитектурного бюро "Четвертое измерение", которое выиграло конкурс на концепцию оформления станции.
"Мы надеемся, что в течение 2015 года вся работа будет закончена. До лета будет сделана проектная документация, а за вторую половину года все реализуется", - отметил Медведев.
По его словам, согласие московских властей на реализацию проекта тоже есть. "Концепция и конкурсные материалы - это одно, а проект - совсем другое. Сейчас как раз идут переговоры с московским правительством. Как только все разрешения будут получены, в течение двух-трех месяцев будет разработан проект", - пояснил архитектор.
Медведев также рассказал, что пока смету никто не составлял, но все решения, которые предложены бюро, по цене будут даже дешевле, чем типовые решения, которые сейчас применяются в Москве.
Отметим, что на станции "Тульская" собираются поставить четыре тематические витрины, посвященные четырем главным особенностям Тулы – народным ремеслам, музыке, литературе и искусству (например, самоварам или оружию). Витрины при этом оформят тульские оружейные заводы, архитектура самой станции практически не изменится. Экспозиция будет периодически меняться.
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Однако на оформлении станции реновация не закончится – над "Тульской", вдоль ТЦ "Ереван Плаза", будет пешеходный бульвар. В "Четвертом измерении" пояснили, что от выхода до выхода будет протянута "гармонь" (один из символов города), в "мехах" которой будут лавочки.
Кроме "Тульской", в столичном метро есть несколько станций, названных по городам и оформленных в соответствующей тематике:
- "Киевская" (Арбатско-Покровская линия) - фрески с гражданами советской Украины,
- "Римская" - скульптуры основателей Рима Ромула и Рема,
- "Севастопольская" - панно на тему "город-герой Севастополь",
- "Рижская" - керамика рижских заводов,
- "Пражская" - эскизы чешских мастеров, скульптуры, символизирующие образ старой и новой Праги,
- "Серпуховская" - оформление посвящено древними городам Подмосковья.