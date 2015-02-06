Москвичи смогут через приложение сообщать о неполадках с Wi-Fi в метро

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Москвичи смогут сообщать о неполадках в работе сети Wi-Fi в московском метро через специальное мобильное приложение, которое запустят весной. Об этом M24.ru сообщил генеральный директор ЗАО "МаксимаТелеком" Борис Вольпе. Если пользователь не сможет подключиться к интернету, приложение автоматически отправит отчет оператору.

"Мы делаем сервис для пассажиров, позволяющий им сообщать о проблемах с сетью. Весной этого года мы выложим в открытый доступ приложение. Бесплатно скачав его, пассажир добровольно подключится к "клубу аудиторов" нашей сети. Пользователь сможет оперативно сообщать нам о неполадках. Кроме того, приложение будет само мониторить качество работы сети", - рассказал Вольпе.

"МаксимаТелеком" рассчитывает получить порядка миллиона отзывов. По словам Вольпе, в декабре 2014 года интернетом в метро пользовались 8,5 миллионов уникальных пользователей. Он отметил, что приложение не будет мониторить личные данные владельцев телефона.

Руководитель направления внешних коммуникаций "МаксимаТелеком" Илья Грабовский пояснил, что приложение будет фиксировать ошибки, возникающие при подключении. Если подключиться к Wi-Fi не удалось, то отчет об этом будет отправлен через сотовую сеть либо по беспроводной сети, когда пользователь все-таки получит доступ в интернет.

История вопроса Впервые доступ к беспроводной сети Впервые доступ к беспроводной сети появился в метро в сентябре 2013 года на Каховской линии. В декабре 2014 года Wi-Fi заработал на всех линиях. Доступ к интернету есть в поездах, при переходе в другой вагон или состав, нужно заново подключаться к сети. Ежедневно беспроводной сетью пользуются порядка 20% всех пассажиров. Изначально пассажиры могли подключаться к Wi-Fi без идентификации. Но в июле 2014 года правительство России обязало всех пользователей общедоступных сетей проходить регистрацию. Сейчас обязательная идентификация действует на Кольцевой, Сокольнической, Калининской и Люблинско-Дмитровской линиях подземки, к весне она появится на всех ветках. На данный момент сервис аутентификации совершенствуется - руководство подземки ищет возможность для автоматического подключения идентифицированных пользователей к Wi-Fi. Речь идет о том, чтобы пользователю не приходилось заходить в "настройки" телефона: в браузере у него сразу будет открываться стартовая страница vmet.ro.





Ведущий аналитик Mobile Research Group Обзоры Эльдар Муртазин пояснил, что система Wi-Fi в метро устроена таким образом, что специалисты компании-оператора могут видеть, на каких участках линий сеть ловит лучше или хуже.

"По датчикам включений видно количество пользователей на перегонах, вплоть до поездов на конкретной ветке", - отметил Муртазин.

По его словам, в целом вряд ли москвичи будут жаловаться на бесплатную услугу, однако самой компании нужна статистика сообщений о неполадках - для отчета о работе Wi-Fi.

Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский полагает, что приложением будут пользоваться пассажиры с активной гражданской позицией, которых волнует качество городских сервисов. Программа может стать популярной, если предложит дополнительные функции.

"Массовому пользователю это приложение будет интересно, если в нем будет публиковаться информация о задержках поездов, загруженности линий и так далее", - заключил эксперт.

Марина Курганская, Анастасия Мальцева