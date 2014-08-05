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05 августа 2014, 20:00

Строительство единой сети мобильной связи в метро займет 3 года

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Фото: ИТАР-ТАСС

На строительство единой сети мобильной связи в столичном метрополитене потребуется 5-7 млрд рублей и три года, сообщает "Интерфакс". К такому выводу пришел "Транстелеком", который собирается принять участие в будущем тендере на строительство единой сети мобильной связи.

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Компания предложила проект, который позволяет объединить на одной инфраструктуре 3-4 операторов мобильной связи. Сейчас идет подготовка конкурса, по итогам которого определят единого оператора. Компания-победитель построит сети 2G, 3G и 4G на всех станциях и перегонах метро и будет предоставлять инфраструктуру в аренду другим компаниям.

Сейчас сотовую связь в столичной подземке обеспечивают МТС, "Мегафон" и "Вымпелком". Созданием бесплатного беспроводного интернета в метро занимается "Максима Телеком", которая инвестирует в сеть Wi-Fi около 1,8 млрд рублей.

Напомним, что в конце июля на Замоскворецкой линии столичной подземки начались работы по запуску Wi-Fi в подвижном составе. Беспроводная сеть уже обеспечивает доступ в интернет на Кольцевой, Каховской, Калининской, Люблинской и Сокольнической линиях. Ожидается, что до этого конца этого года Wi-Fi покроет весь метрополитен.

Wi-Fi на всех линиях метро появится до конца года

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