Территории вокруг станций метро освободят от ненужных построек

Фото: M24.ru

Территории, прилегающие к станциям московского метрополитена, планируется благоустроить и очистить от ненужных построек. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил заммэра столицы и руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

"Проблемы у станций метро - это транспортные проблемы. Наш департамент должен принимать в этом участие. Мы в этом крайне заинтересованы", - отметил Максим Ликсутов.

Для удобства пассажиров в рамках программы строительства ТПУ будет улучшена транспортная среда рядом с метро.

Кроме того, территории, прилегающие к станциям московского метрополитена, планируется благоустроить и очистить от ненужных построек. "Хотим, чтобы транспортная среда была комфортная, чтобы ларьки не мешали проходить. Договариваемся с владельцами, чтобы они не мешали пассажирам", - подчеркнул руководитель департамента.

В качестве примера удачного решения проблемы по благоустройству территории рядом со станцией метро Максим Ликсутов привел станцию "Выхино". "Огромный рынок закрывали 5 раз, но каждый раз заново открывали. Нам поручили привести в порядок территорию. Рынок не вписывается в систему транспортных потоков - 500 тысяч человек в день пользуются инфраструктурой. Рынок снесли, теперь благоустраивают - будет комфортно, создаются условия", - сообщил он.

Ликсутов также отметил, что метро является дополнительной точкой притяжения людей, но на многих станциях парковка не предусмотрена, и люди бросают машины где попало, что приводит к дополнительным транспортным проблемам.