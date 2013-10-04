В октябре уменьшатся интервалы между поездами метро в часы пик

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2013, 17:25

Город

В октябре уменьшатся интервалы между поездами метро в часы пик

Фото: ИТАР-ТАСС

Час пик в метро удлиняется: поезда ходят с повышенной интенсивностью уже не с 8 до 9 утра, а с 7 до 11. Основные изменения в расписании метрополитена будут заметны москвичам с 8 октября, когда подземка перейдет на зимний режим работы, сообщил в эфире канала "Москва 24" заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

"Сейчас город начинает раньше вставать и позже заканчивать работу. Расширив до 11 часов час пик, можно на 15-20% увеличить пассажиропоток", - сказал заммэра.

По словам Ликсутова, у метрополитена очень жесткие регламенты: после любой внештатной ситуации или поломки пассажиров в обязательном порядке высаживают из вагона. Поэтому небольшие неполадки могут существенно влиять на раписание работы метро. Однако, как добавил Ликсутов, с каждым годом количество поломок уменьшается. Оно сократилось по сравнению с прошлым годом на 15%.

Кроме того, Ликсутов отметил, что метрополитен будет полностью охвачен беспроводным интернетом Wi-Fi уже к лету.

метро транспорт Wi-Fi Максим Ликсутов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика