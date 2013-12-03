330 тысяч приседаний совершили москвичи за билеты на метро

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В Москве завершает свою работу автомат, который выдавал проездные билеты на метро за 30 приседаний. В общей сложности за все время работы его услугами воспользовались свыше 11 тысяч человек, которые сделали около 330 тысяч приседаний.

Видеоролик с кадрами приседаний столичных пассажиров набрал почти 3 миллиона просмотров на Youtube, сообщают организаторы проекта.

Напомним, что с 8 ноября в московском метро началась продажа билетов за приседания. Одно приседание приравняли к рублю - таким образом, чтобы получить билет, пассажиру нужно выполнить упражнение 30 раз. Количество приседаний будет определяет специальное устройство.

Автомат про продаже билетов за приседания установлен на станции "Выставочная".