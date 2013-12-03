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03 декабря 2013, 16:56

Город

330 тысяч приседаний совершили москвичи за билеты на метро

Фото: M24.ru

В Москве завершает свою работу автомат, который выдавал проездные билеты на метро за 30 приседаний. В общей сложности за все время работы его услугами воспользовались свыше 11 тысяч человек, которые сделали около 330 тысяч приседаний.

Видеоролик с кадрами приседаний столичных пассажиров набрал почти 3 миллиона просмотров на Youtube, сообщают организаторы проекта.

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Напомним, что с 8 ноября в московском метро началась продажа билетов за приседания. Одно приседание приравняли к рублю - таким образом, чтобы получить билет, пассажиру нужно выполнить упражнение 30 раз. Количество приседаний будет определяет специальное устройство.

Автомат про продаже билетов за приседания установлен на станции "Выставочная".

метро проездные билеты приседания

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