К августу в столичном метро отремонтируют 10 эскалаторов

Фото: M24.ru/Александр Авилов

К августу в столичном метрополитене завершится ремонт 10 эскалаторов на выходах и в переходах, сообщили M24.ru представители московской подземки.

"Все работы планируется закончить по графику", – заявили в пресс-службе.

Согласно расписанию ремонта на сайте метрополитена, первым откроется эскалатор в северном вестибюле станции метро "Ленинский проспект". Его должны запустить уже завтра. На следующей неделе откроются еще две механические лестницы – 10 июня заработает эскалатор на станции метро "Сухаревская", а 11 июня – на "Третьяковской".

Сейчас в ремонте находятся механизмы на 10 станциях:



"Ленинский проспект";

"Сухаревская";

"Третьяковская";

"Киевская";

"Автозаводская";

"Тульская";

"Алексеевская";

"Шоссе Энтузиастов";

"Пушкинская";

"Октябрьская".

Кроме того, на ремонт с 5 по 8 июня закрываются южный вестибюль станции метро "Варшавская" и северный вестибюль станции "Каховская".

На нескольких станциях метро начался ремонт эскалаторов

Напомним, 30 мая на ремонт закрылся вестибюль станции метро "Проспект Мира" Кольцевой линии. Работы продлятся год. Станция продолжает работать, но для входа и выхода в метро пассажиры пользуются вестибюлем радиальной линии.

Из-за этого на маршруте троллейбуса № 9 организованы дополнительные остановки около вестибюля станции "Проспект мира" радиальная.

16 мая закрылся на ремонт южный вестибюль станции метро "Ботанический сад". Северный вход продолжает работать. Для удобства пассажиров маршруты автобусов №№ 71 и 603 изменили. Все 10 месяцев они будут проезжать через северный вестибюль.

До конца года закрыта на ремонт станция метро "Бауманская". Там заменяют самый старый в столичной подземке эскалатор. У станции единственный вестибюль, поэтому до его открытия поезда метро на "Бауманской" останавливаться не будут.