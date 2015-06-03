К августу в столичном метро отремонтируют 10 эскалаторов

Фото: M24.ru/Александр Авилов
К августу в столичном метрополитене завершится ремонт 10 эскалаторов на выходах и в переходах, сообщили M24.ru представители московской подземки.
"Все работы планируется закончить по графику", – заявили в пресс-службе.
Согласно расписанию ремонта на сайте метрополитена, первым откроется эскалатор в северном вестибюле станции метро "Ленинский проспект". Его должны запустить уже завтра. На следующей неделе откроются еще две механические лестницы – 10 июня заработает эскалатор на станции метро "Сухаревская", а 11 июня – на "Третьяковской".
Сейчас в ремонте находятся механизмы на 10 станциях:
- "Ленинский проспект";
- "Сухаревская";
- "Третьяковская";
- "Киевская";
- "Автозаводская";
- "Тульская";
- "Алексеевская";
- "Шоссе Энтузиастов";
- "Пушкинская";
- "Октябрьская".
Кроме того, на ремонт с 5 по 8 июня закрываются южный вестибюль станции метро "Варшавская" и северный вестибюль станции "Каховская".
Напомним, 30 мая на ремонт закрылся вестибюль станции метро "Проспект Мира" Кольцевой линии. Работы продлятся год. Станция продолжает работать, но для входа и выхода в метро пассажиры пользуются вестибюлем радиальной линии.
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Из-за этого на маршруте троллейбуса № 9 организованы дополнительные остановки около вестибюля станции "Проспект мира" радиальная.
16 мая закрылся на ремонт южный вестибюль станции метро "Ботанический сад". Северный вход продолжает работать. Для удобства пассажиров маршруты автобусов №№ 71 и 603 изменили. Все 10 месяцев они будут проезжать через северный вестибюль.
До конца года закрыта на ремонт станция метро "Бауманская". Там заменяют самый старый в столичной подземке эскалатор. У станции единственный вестибюль, поэтому до его открытия поезда метро на "Бауманской" останавливаться не будут.