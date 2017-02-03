Уровень шума снизят на шести станциях метро

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Виброзащитные элементы, снижающие шум приближающегося поезда, установят на путях шести станций метро. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Тише станет на станциях "Владыкино", "Планерная", "Свиблово", "Динамо", "Бауманская" и "Парк культуры" (кольцевая). Работы по установке виброзащитных элементов будут проводить в ночные часы и во время технологических окон.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, на путевой инфраструктуре будут использовать технологии LVT (Low Vibration Track — путь пониженной вибрации), которые снизят уровень шума примерно с 80 до 72 децибел.

Эта технология уже применяется на Калининско-Солнцевской линии, на участках от "Саларьева" до "Тропарева" и от "Петровско-Разумовской" до "Бутырской", а также на станции "Спартак". Их будут использовать и на станциях, которые должны открыться в этом году.

Уровень шума в подземке также снижают новые поезда "Ока" серо-голубого цвета с тихим ходом, которые курсируют на Серпуховско-Тимирязевской и других линиях.

В ближайшие три года в столице планируют построить 30 новых станций метро. В их числе – стратегически важные станции Третьего пересадочного контура, Калининско-Солнцевской и Кожуховской линий.

