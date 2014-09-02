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02 сентября 2014, 15:15

Утверждены границы ТПУ "Тропарево" и "Волоколамская"

метро парковки строительство транспортно-пересадочные узлы проекты стройкомплекс Москвы Тропарево строительство и реконструкция Волоколамская

Фото: invest.mos.ru

Градостроительно-земельная комиссия утвердила границы будущих транспортно-пересадочных узлов "Тропарево" и "Волоколамская". Первый расположится на западе столицы, второй – на северо-западе, передает пресс-служба Москомстройинвеста.

ТПУ "Тропарево" займет участок площадью более 21 гектара. Сейчас на этой территории располагается разворотная площадка для общественного транспорта, автозаправка, а также идет строительство станции метро. Разместить ТПУ планируется вдоль Ленинского проспекта.

При пересадочном узле обустроят наземную открытую парковку. Кроме того, рядом построят боковой проезд с Ленинского проспекта, а также новый участок дороги по ул. Академика Анохина. Возле ТПУ "Тропарево" возведут бизнес-центр и гостиничный комплекс с подземным паркингом.

Фото: invest.mos.ru

В свою очередь, ТПУ "Волоколамская" займет около 31 гектара. В данный момент за сутки одноименной станцией метро пользуются 21 900 человек. Пассажиропоток наземного транспорта там составляет 5 700 человек.

Согласно проекту, возле "Волоколамской" сделают новую автостоянку, а на перехватывающую парковку устроят удобный заезд по пути из области. Кроме того, при ТПУ построят спортивно-досуговый и торговый центр, рядом с которым появится спортплощадка с велопрокатом и велопарковками

Рядом с метро также появится и новая гостиница. Помимо этого, на рассматриваемой территории построят железнодорожную станцию "Трикотажная".

Как ранее сообщало M24.ru, до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.

Развитие ТПУ до 2020 года

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

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А вот новый узел при деловом центре "Москва-Сити" объединит не только станцию метро и наземный транспорт: на территории комплекса планируется также выход к речному транспорту и строительство нового вертодрома с тремя посадочными площадками.

На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.

В столице планируют не только строить новые ТПУ, но и расширять имеющиеся узлы. Например, существующую зону возле метро "Планерная" планируют увеличить за счет строительства подземного перехватывающего паркинга на 600 машин и стоянки такси.

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Сюжет: Пересадочные узлы Москвы: где и к какому сроку

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