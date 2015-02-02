Обязательная регистрация в сети Wi-Fi появится еще на двух линиях метро

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

До конца недели на Замоскворецкой и Каховской линиях метро появится обязательная идентификация пользователей в сети Wi-Fi. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя оператора Wi-Fi в столичной подземке "МаксимаТелеком" Илью Грановского.

Система обязательной регистрации в сети уже заработала на Сокольнической, Кольцевой, Калининской и Люблинско-Дмитровской линиях метро. Идентификацию на всех линиях планируется запустить к весне этого года.

"Москва в цифрах": Wi-Fi в метро

Ранее воспользоваться интернетом в подземке можно было без регистрации. Но в июле 2014 года в федеральном законодательстве произошли изменения – всех пользователей общедоступных сетей обязали регистрироваться.

Для идентификации необходимо зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации, ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон приходит СМС с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. После этих действий пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

Делать платным доступ в интернет в столичной подземке не планируют, а в скором времени улучшат и телефонную связь в поездах метро. В тестовом режиме бесперебойную телефонную связь под землей опробуют этим летом.